"Jedel sem že skoraj vse. Od insektov, kač do krokodila."

Brane bo v oddaji izbrane pustolovce in pustolovke najprej naučil različnih tehnik, ki pomagajo pri preživetju v surovem in neizprosnem okolju, nato pa jih bo postavil pred zahtevne izzive. V divjini bodo morali preživeti en dan in eno noč, zato lakota prav gotovo ne bo njihova največja težava.

"Kandidati v oddaji ne bodo iskali ali lovili hrane oz. plena, saj oddaja ni tako zasnovana. Prav tako si nihče od njih ne zasluži lova na živali, saj mora človeka najprej razumeti, kaj preživetje sploh pomeni," nam je razložil Brane in dodal, da je v slovenskih gozdovih hrane sicer na pretek. "Od insektov, žab, polžev, kač, rib do divjadi. Ob tem ne smemo zanemariti hrane in zdravil, po katerih hodimo vsak dan, a se tega sploh ne zavedamo, rastlin namreč."

Od gomazečih insektov do krokodila

Brane je obredel skoraj ves svet, poskusil je tudi marsikaj nenavadnega. "Ko gre za preživetje, ko šteje vsak košček hrane, ne glede na njeno obliko ali okus, in ko si resnično lačen, se zaveš, da prav nobena stvar ni samoumevna. Nič ni nenavadno, nič ni čudno in prav nič ni slabega okusa. Takrat si samo neskončno hvaležen za vse."

Foto: Brane T. Červek

"Hrane v divjini ne izbereš ti, ampak hrana izbere tebe. Ko gre za 'brutalno' preživetje, se človek obnaša kot plenilec. Meni je dobro vse. Morda mi je bilo po okusu še najmanj všeč zeleno maščobno tkivo velike morske želve, jedel pa sem že skoraj vse. Od vseh mogočih gomazečih insektov, mravljinčjih jajčec, kač, podgan, medveda, morskih jajc, neštetih školjk, rib do oposuma in krokodila."

Specialitete iz naših gozdov

V naših gozdovih se vsekakor najde tudi kaj takšnega, kar bi zadovoljilo največje gurmane.

"Priprava hrane v naravi je vedno zanimiv del preživetja, saj si lahko privoščiš prav posebne načine priprave hrane. Najbolj zanimivo je, da ta hrana ne potrebuje dodatkov, kot sta sol in sladkor, vsega tega je dovolj že v hrani sami. Preprosta priprava hrane vedno zmaga, detajli pa so pri tem ključni. To je lahko že dim izbranega lesa, zelišča, način peke - neposredno na žerjavici, v ilovici, pesku ali lubju, s kožo ali brez."

Foto: Brane T. Červek

"Oglje je del vseh nas in v divji hrani ga vedno zaznamo, zato je zunaj vse tako dobro. Divja hrana ima svojevrstno teksturo in specifičen okus. Čajev in napitkov v naravi nikoli ne zmanjka in prav vsi so izjemno zdravi in koristni za telo. V slovenskih gozdovih bi izpostavil meso in drobovino divjadi ter ribe, potem pa imamo še divji kruh in gobe, sladke dišeče gozdne jagode, borovnice, robide, češmin in divji krompir iz zlatega korena. To so stvari, ki se jih človek ne more prenajesti. In res je vse dobro, če je človek le hvaležen za to, kar ima."

Snemanje pustolovščine Preživetje v divjini je v polnem teku, prve preizkušnje pa bomo na Planetu videli kmalu.

