To je prvi tekmovalec, ki se bo podal na Preživetje v divjini #foto

Simon, ki je po poklicu frizer, je v oddaji Preživetje v divjini videl priložnost, da si izpolni svojo dolgoletno željo, da bi preizkusil samega sebe v surovem in neizprosnem okolju, kjer bi bil odvisen samo od svojih sposobnosti in iznajdljivosti. "Pred oddajo je bil moj najtežji izziv skok s padalom, ki sem ga dobil kot darilo od moje žene in prijateljev za 30. rojstni dan. Ker se bojim višine, je bil to zame res velik izziv, vendar sem tudi to premagal."

V prvi oddaji boste lahko videli, kako je inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami Simonu najprej predstavil nekaj preživetvenih tehnik, med njimi tudi prižiganja ognja z lokom, nato pa ga postavil pred izziv, v katerem je med drugim moral zaplavati v vodi s temperaturo pet stopinj Celzija, medtem ko je bila temperatura zraka takrat tri stopinje Celzija.

Voda je imela zgolj pet stopinj Celzija.

"Izziv je bil definitivno zahtevnejši, kot sem pričakoval. Najtežji del preizkušnje je bil vsekakor sam sredi divjine preživeti noč v pogojih, kot sem jih imel. Za konec lahko rečem, da me je izkušnja naučila, da se narave ne sme podcenjevati. Stvari so lahko videti lažje, kot so po tem, ko enkrat pristaneš v situaciji, kjer je vse odvisno samo od tebe," je povedal Simon, ki mu je Brane med preizkušnjo nadel vzdevek Jamski medved.

Kakšen izziv je Brane T. Červek pripravil za Simona in kako uspešno se je ta z njim spopadel, si poglejte v torek, 17. marca, ob 21. uri na Planetu, ko bo oddaja Preživetje v divjini na sporedu prvič.

