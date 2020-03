Resnična pustolovščina se začne že 17. marca!

Sodelujoče v oddaji Preživetje v divjini bo na preizkušnjo pripravljal Brane T. Červek, eden na tem področju najbolj usposobljenih ljudi na svetu. Brane je certificiran inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami. O tehnikah preživetja v naravi uči tako vojaške specialne enote kot civiliste v tujini in pri nas, sodeluje tudi pri usposabljanju slovenskih vojakov za najzahtevnejše misije v Iraku, Afganistanu, Čadu in drugod. Več kot dve leti je preživel med domorodci v zahtevni avstralski naravi in je edini Evropejec, ki je pomagal usposabljati tudi vojaške specialne enote pripadnikov vojsk ZDA, Velike Britanije, Avstralije in Francije.

Kako temna je noč v gozdu, bo prvi izkusil 34-letni Novomeščan

Brane bo svoje neprecenljivo znanje in edinstvene veščine delil s sodelujočimi v oddaji Preživetje v divjini, ki na Planet prihaja že v torek, 17. marca, ob 21. uri. V prvi oddaji se bo z Branetom v gozd odpravil 34-letni Simon iz Novega mesta, ki bo ob inštruktorjevi pomoči opravil več izzivov, a noč v naravi bo moral preživeti povsem sam. Čeprav se to ne zdi tako težko, pa takrat, ko si v mrzli noči prepuščen sam sebi, na pravo preizkušnjo prideta človekova volja in osredotočenost.

Stres in utrujenost vodita v napake

V naravi ni nič samoumevno, zato jo številni podcenjujejo, pravi Brane. "Pojavijo se stres, utrujenost in nezaupanje, kar vodi k napakam," pove in doda, da si večina dandanes ne zna poiskati niti pitne vode ali je pripraviti tako, da je pitna. Brane bo tako pustolovce in pustolovke v oddaji najprej naučil različnih tehnik, ki pomagajo preživeti v surovem in neizprosnem okolju brez običajnih pripomočkov, ki nam lajšajo življenje, nato pa se bodo soočili z zahtevnimi izzivi ter preživeli noč v divjini. Da bi izzive uspešno premagali, bodo morali sodelujoči uporabiti usvojene preživetvene tehnike, a pravi preizkus pravzaprav ni soočenje z naravo, ampak s samim sabo.

