Červek: Čas je, da se zbudimo iz navideznega udobja in varnosti v civilizaciji

Brane nam je povedal, da je njegov nasvet povsem preprost in velja povsod. "Bodite odprtih misli in pozitivni ne glede na situacijo. Nikoli ne podcenjujte položaja in ne bodite nekaj, kar niste. Snemite masko iz civilizacije in se takoj lotite dela, predvsem na sebi. Pomembni so načrt, cilj in volja."

"Vmes pa ne pozabite na malenkosti, saj so najmanjše podrobnosti, karkoli že počnemo, velikokrat ključne. Ohranite zbranost in odzovite se odgovorno. Nadzirajte sebe, in ne okolja. Najtežje in najpomembnejše pa je izbrati ponižnost in sodelovanje z okoljem. To nekaterim ne gre prav dobro od rok."

Brane je dodal, da je sodobni človek povsem izgubil stik z naravo in razmišlja samo o lastnem udobju, ne glede na ceno, ki jo zato plača narava.

"Čas je, da se zbudimo iz iluzije navideznega udobja in varnosti v civilizaciji, saj smo na tej poti postali brezčutni, pohlepni, vsevedni in vsemogočni. Ko pa se ujamemo v lastno past zaradi sebičnega udobja, se obnašamo kot žrtve. Tako ne gre. Kdor samo jemlje, mora prej ali slej začeti tudi vračati. Največ pa moramo vrniti materi naravi, ki nas za zdaj še tolerira."

