Tekmovalec uspešno prestal dramatično preizkušnjo #video

Za nami je prva oddaja Preživetje v divjini, v kateri smo na zelo zahtevni preizkušnji spremljali Simona iz Novega mesta. Kljub temu, da mu je le malo stvari šlo, kot si je zamislil, je pokazal veliko vztrajnosti in kljub težkim razmeram uspešno prestal izziv, ki mu ga je pripravil Brane T. Červek.

Brane je na začetku pustolovščine, imenovane Preživetje v divjini, Simonu najprej predstavil nekaj preživetvenih tehnik, med njimi tudi prižiganje ognja z lokom. Simon je pokazal veliko volje za učenje, toda ko je šlo zares, so se začele težave.

Najprej mu je veliko težav povzročalo iskanje smole, ki bi jo uporabil za izdelavo bakle. To mu je Brane skril pod slap, v ledeni vodi pa se Simonu do dragocenega pripomočka ni uspelo prebiti. Po treh minutah plavanja v vodi s temperaturo 5 stopinj Celzija je tekmovalec moral poskrbeti za ogenj, s pomočjo katerega bi lahko posušil oblačila in obutev ter noč v jami preživel kar najbolj udobno.

Po številnih poskusih in približno dveh urah vztrajanja mu ognja ni uspelo zanetiti, čeprav mu je vmes Brane kar dvakrat priskočil na pomoč in mu ponudil možnost prižiga ognja s smodnikom.

Kljub temu da Simonu, ki je od Braneta zaradi bivanja v jami dobil vzdevek Jamski medved, nič ni šlo prav po načrtu in je mrzlo noč moral preživeti brez ogrevanja, je pokazal veliko vztrajnosti in volje ter dočakal jutro, tako pa uspešno opravil izziv. Simon nam je zaupal, da je bil izziv veliko težji, kot si je predstavljal.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu.

