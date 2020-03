"Esmeralda" ekskluzivno nagovorila slovenske gledalce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Serijo, ki je pred več kot 20 leti navdušila Slovenijo, lahko tako na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri. Ob tem pa se je ekskluzivno za Planet TV oglasila tudi glavna igralka Leticia Calderon in Slovencem poslala posebno sporočilo.

Slepo dekle smaragdnih oči, zamenjano ob rojstvu, se zaljubi v bogatega zdravnika. To je Esmeralda, ena od najuspešnejših mehiških telenovel, ki smo jo Slovenci vzeli za svojo, igralko Leticio Calderon pa okronali za kraljico ljudskih src.

Ta nas je leta 1999 tudi obiskala in povzročila pravo "esmeraldomanijo", leto prej pa je prejela tudi viktorja za najboljšo telenovelo. No, serija se je znova vrnila na naše zaslone, Leticia pa nam je ob tem poslala ekskluzivno sporočilo in pozdravila naše gledalce.

Esmeralda je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planetu.

