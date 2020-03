Svetovni dan Downovega sindroma praznuje tudi družina Leticie Calderon #foto

Igralka, ki je zablestela v vlogi Esmeralde, je pred petnajstimi leti dobila sina Luciana, ki se je rodil z Downovim sindromom. Med nosečnostjo so ji sicer opravili vrsto testov, a so se vsi izkazali za negativne, zato igralka do samega rojstva ni vedela za sinovo bolezen.

"Prva novica, ki sem jo prejela o Lucianu, je bila, da ima šibko srce in da se bori za življenje. Šele kasneje so mu postavili diagnozo Downovega sindroma," se spominja Leticia. V intervjuju je povedala, da se ni nikoli spraševala "Zakaj se je to zgodilo ravno meni?", ampak, da se je vprašala le: "Zakaj je moj sin izbral prav mene in kaj mu lahko dam?", je razkrila igralka.

Leticia ob rojstvu sina ni vedela ničesar o Downovem sindromu, zato je še danes zelo hvaležna svoji družini in prijateljem, ki so ji takrat kakorkoli pomagali pri iskanju ustanov, ki bi ji lahko bile v pomoč, in stikov družin, ki so tudi same doživljale podobno izkušnjo.

Kljub začetni nevednosti in strahu igralka vedno poudarja, da je bil Lucianov prihod v njeno življenje božji dar in da je presrečna, da si je izmed vseh žensk, ki čakajo na materinstvo, za mamo izbral prav njo.

Igralkino voščilo sinu za 16. rojstni dan. Foto: Printscreen Twitter

Luciano je zdaj star šestnajst let. "Šestnajst krasnih let!! Ne morem opisati sreče, ki jo čutim. Hvala Bog, hvala!" je ob tem na Twitterju zapisala zvezdnica.

Igralka je v poklon sinu pred enajstimi leti napisala tudi knjigo z naslovom Luciano, angel v mojem življenju (Luciano, un angel en mi vida). V njem je opisanih prvih pet let njegovega življenja, knjiga pa je namenjena družinam z otroki s posebnimi potrebami in učiteljem v šolah. Igralka je sicer kasneje rodila še enega sina, ki ga je poimenovala Carlo.

Utrinek z družinskih počitnic Foto: Printscreen Twitter

Priljubljeno telenovelo Esmeralda, kjer Leticia Calderon nastopa v glavni vlogi, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.