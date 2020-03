Vse, česar še niste vedeli o Esmeraldi #foto

Danes ob 17. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del legendarne mehiške telenovele Esmeralda, v kateri v glavnih vlogah nastopata Leticia Calderón in Fernando Colunga. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj zanimivih dejstev o telenoveli in igralcih.

Originalna serija je bila posneta že v 70. letih

Esmeraldo so prvič posneli že v Venezueli, temeljila pa je na zgodbi, ki je nastala pod peresom scenaristke Delie Fiallo. Na podlagi iste zgodbe je leta 1998 istoimensko telenovelo v Mehiki posnela še producentska hiša Televisa. Ta verzija velja za eno najboljših telenovel vseh časov. Poleg Venezeule in Mehike se je med letoma 2004 in 2005 snemanja lotila tudi Brazilija.

Esmeralda je prejela mehiškega oskarja za najboljšo telenovelo

Nagrado TVyNovelas ali mehiškega oskarja, ki se v Mehiki podeljuje vsako leto, je pred 22 leti prejela za najboljšo telenovelo tudi Esmeralda. Nagrado za najboljša igralca sta prejela tudi Leticia Calderón in Fernando Colunga. Telenovela je osvojila še štiri nagrade - eno za glavno vlogo, dve za stranski vlogi in eno za najboljšo režijo.

Fernando Colunga je v seriji navdušil v vlogi Joséja Armanda. Foto: Instagram

Telenovela je prejela tudi viktorja

Esmeralda je leta 1999 na podelitvi viktorjev v Cankarjevem domu, ki sta jo vodila Miša Molk in Bojan Emeršič, osvojila tudi viktorja popularnosti za najboljšo tujo nanizanko/nadaljevanko.

Danes sta igralca, ki nastopata v glavnih vlogah, stara 51 in 54 let

Leticia Calderon (1968) in Fernardo Colunga (1966) sta bila med snemanjem telenovele stara 28 in 31 let. Leta pa se jima očitno ne poznajo, saj sta še danes, po več kot dvajsetih letih, videti odlično.

Foto: Instagram

Glavna igralka obiskala tudi Slovenijo

Leticia Calderon, ki je kot Esmeralda osvojila srca Slovencev, je svoje oboževalce leta 1998 razveselila tudi z obiskom naše dežele.

Posest Casa Grande je v resnici hotel

Casa Grande, kot se imenuje posest, kjer so posneli zunanje prizore telenovele, je v resnici hotel, imenovan Hacienda de Yextho.

Med snemanjem telenovele je umrl igralec

Noé Murayama, ki ga v Esmeraldi spremljamo v vlogi Fermína, je zaradi bolezni jeter umrl, že preden so telenovelo posneli do konca. V nadaljnjih epizodah so njegovo smrt uspešno prikrivali tako, da so Fermina v zgodbi oklicali za bolnega, šele v zadnjem delu pa so razkrili resnico o smrti.

Prvi del priljubljene serije Esmeralda si boste na Planetu lahko ogledali danes ob 17. uri na Planetu.

