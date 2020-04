Tudi vsestranski športnik je moral naravi priznati premoč #video

V včerajšnji oddaji Preživetje v divjini smo na preizkušnji spremljali 26-letnega fitnes trenerja Davida iz Kočevja. Inštruktor tehnik preživetja v divjini Brane T. Červek mu je pripravil najtežji izziv v oddaji do zdaj in tekmovalec je moral kljub veliki želji in borbenosti naravi tokrat priznati premoč. V pogovoru nam je zaupal, katera od nalog je bila zanj najtežja, kaj bi spremenil, če bi čas lahko zavrtel nazaj, in kakšne "nore" podvige ima v načrtu v bližnji prihodnosti.

To je bila verjetno najtežja preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini do zdaj. Katera naloga je bila po vašem mnenju najzahtevnejša in vam je vzela največ moči?

Pri opravljenih izzivih bi težko govoril o porabljeni moči. Namreč "zalogo" moči težko izmeriš. Lahko pa izpostavim potapljanje pod slapom v mrzli vodi. Tam je skupek okoliščin zahteval kar veliko truda. Temperatura sama po sebi ni bila tako problematična, vendar pa je bilo iskanje noža v kalni vodi v kombinaciji z nizko temperaturo precej težka naloga.

Veliko napora ste usmerili tudi v netenje ognja, a vam vseeno ni uspelo. Kako to vpliva na človeka?

Še danes me to spravi v slabo voljo. Prepričan sem bil, da ga bom zanetil, zato je vsak neuspeli poskus v meni zanetil misli v stilu: "J**** ti, zakaj zdaj noče?"

Katera je bila po vašem mnenju ključna napaka, da preizkušnje niste uspešno opravili?

Težko je biti pameten. Pa vendar bi moral verjetno večkrat preveriti, ali imam v improviziranem nahrbtniku še vedno vse pripomočke za netenje ognja. Pozneje me je "izdal" še material, ko sta se mi zlomila sveder in netilna plošča. Z drugo tehniko netenja pa bi vsakem primeru izgubljal čas.

Kdaj ste začeli razmišljati, da bi bilo bolje izkušnjo prekiniti?

Dejstvo, da mi ni uspelo zakuriti, me je vrglo iz tira. Ko je Brane rekel, da mu s polomljenim "svedrom" ne bo uspelo zakuriti, čeprav sem še poskušal, mi je prvič prišlo na misel, da bi odnehal. Nisem si predstavljal naslednjih 12 ur moker ostati na prostem pri temperaturah pod ničlo. Takrat sem začel razmišljati o zdravju in nisem želel tvegati pljučnice, angine ali kaj podobnega.

Kot aktiven športnik vsak dan zaužijete veliko hrane in tekočine. Se vam je med preizkušnjo poznal ta primanjkljaj, predvsem hrane?

Tega me je bilo najbolj strah. Na koncu pa sem videl, da to sploh ni bila težava. Glava je bila obremenjena z drugimi izzivi in potem pozabiš na lakoto in žejo. Seveda bi s hrano in vodo lahko izzive opravljal z več zagona in fokusa, vendar dvomim, da bi bil potek dogodkov zelo drugačen.

Kaj lahko izpostavite, da ste se iz celotne izkušnje naučili?

Težko bi rekel, da bi zaradi izzivov spremenil pogled na kako stvar, še najbolj sem bil presenečen, da pomanjkanje hrane ni bila tako velika težava. Če bi se še enkrat odpravil na takšno preizkušnjo, bi zagotovo pred tem doma v miru večkrat poskusil zanetiti ogenj na različne načine.

Že prej ste radi opravljali različne izzive v naravi. Ali v bližnji prihodnosti načrtujete še kakšen tak podvig?

Vedno imam kakšno idejo. Trenutno se odločam med pohodom po Veliki kočevski planinski poti, kar je 90 kilometrov poti po vrhovih kočevskih gozdov, v enem dnevu in v enem dnevu priti dvakrat na Triglav – enkrat ob sončnem vzhodu in drugič ob zahodu. Bi pa oba izziva zame predstavljala težko nalogo, ker ne hodim veliko in s svojo maso, ki se giblje okoli 110 kilogramov, nisem ravno vzdržljivostni športnik.

