Bi v ledeno mrzli vodi zdržali dve minuti? #video 360°

V sklopu oddaje Preživetje v divjini, ki je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu, posebne izzive pripravljamo tudi gledalcem, ki imajo tako možnost, da osvojijo privlačno nagrado. Tokrat lahko po navodilih inštruktorja preživetja v divjini Braneta T. Červeka preizkusite, ali lahko dve minuti zdržite v mrzli vodi, in se tako potegujete za pohodniški nahrbtnik NES 50L.

V zgornjem videoposnetku, ki je posnet v 360-stopinjski tehniki, tako da lahko z miško oz. prstom med gledanjem spreminjate zorni kot, vam bo Brane predstavil postopek, kako ravnati, če se znajdete v ledeno mrzli vodi. S podobnim izzivom so se že spopadli nekateri tekmovalci v oddaji Preživetje v divjini.

Opozorilo: vedno upoštevajte primerne varnostne ukrepe!

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Po navodilih Braneta T. Červeka iz zgornjega videoposnetka poskusite zdržati v mrzli vodi nekje v naravi vsaj dve minuti, svoj poskus pa posnemite.

2. Videoposnetek, iz katerega je razvidno, da ste izziv opravili na način, predstavljen v zgornjem videoposnetku, objavite na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/.

3. Z oddajo videoposnetka na Facebooku (https://www.facebook.com/prezivetjevdivjini/) se sodelujoči strinja s Pravili in pogoji ter potrjuje, da je avtor objavljenega videoposnetka. Več v zvezi z varstvom osebnih podatkov si sodelujoči lahko prebere v 15. točki Pravil in pogojev.

Nagrada

Izmed vseh objavljenih videoposnetkov, ki bodo ustrezali zgornjim kriterijem, bomo v ponedeljek, 27. aprila, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel pohodniški nahrbtnik NES 50L.

Pohodniški nahrbtnik je s svojo velikostjo in prostornino idealen za prave pohodniške pustolovščine in pohodnike, željne novih avantur. Je udoben, zelo prostoren in vodoodbojen. Sistem AirMesh, kanal za zračenje na hrbtni strani, skrbi za optimalen pretok zraka.

Tukaj lahko preberete Pravila in pogoje nagradne igre.

