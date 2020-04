Tekmovalec med netenjem ognja izgubljal živce #video

Znanje prižiganja ognja je za preživetje v surovem naravnem okolju lahko ključnega pomena in včasih tudi edina ločnica med življenjem in smrtjo. Da je v surovih razmerah to vse prej kot lahka naloga, lahko na lastni koži občutijo tudi tekmovalci v oddaji Preživetje v divjini, ki morajo do ognja priti brez sodobnih pripomočkov.