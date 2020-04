Mišičnjaka med plavanjem v ledeno mrzli vodi grabil obup #video

Ker David redno skrbi za svojo fizično pripravljenost, mu je inštruktor tehnik preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami pripravil verjetno najzahtevnejši izziv doslej. David bo tokrat res lahko preizkusil svoje psihofizične sposobnosti v boju s surovo naravo.

Med drugim bo moral sam poiskati tudi enega od najbolj vsestransko uporabnih pripomočkov, če se znajdeš v takšnem položaju: nož. Ta je bil skrit v tolmunu pod slapom.

Ledeno mrzla voda je tekmovalcu hitro prišla do živega in je iskanje noža želel kmalu opustiti. Kljub temu, da mu je Brane T. Červek glasno prigovarjal, naj še poskusi in gre v vodo, je tekmovalec dvomil o tem, da nož lahko najde, in je zato le s težavo še enkrat zaplaval. Več v zgornjem videu.

Ali je David naposled zbral dovolj moči in volje za nadaljnje iskanje noža v vodi, ki je imela 5 stopinj Celzija, in ali je bil pri tem uspešen, izveste v jutrišnji oddaji Preživetje v divjini.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.