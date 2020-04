Igralec delal tudi kot frizer: Takrat je bilo moje ljubezensko življenje najbolj burno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali animirano družinsko pustolovščino Lorax (The Lorax). V originalni različici filma so glavnim likom svoj glas posodili Zac Efron, Taylor Swift in Danny DeVito. Zadnji je ob tem razkril, kako je poklic frizerja vplival na njegovo pestro ljubezensko življenje.

Film Lorax je nastal na podlagi istoimenske knjige izpod peresa pisatelja Theodorja Seussa Geisela, poznanega pod umetniškim imenom Dr. Seuss. V ZDA velja za legendo otroške literature, saj so njegova dela med daleč najbolj priljubljenimi tako med otroki kot njihovimi starši.

Tudi Danny DeVito je priznal, da je oboževalec Dr. Seussovih del, že odkar pomni. "Takoj, ko sem videl, kako simpatično je videti Lorax, sem vedel, da bomo naredili dober film. Poleg tega, da ima krasne značajske lastnosti, me je najbolj veselilo to, da ima enak pogled na varovanje okolja kakor jaz," je povedal igralec.

Danny DeVito Foto: Reuters

Lorax je namreč film, ki gledalca na zabaven in čustven način opomni na pomen ravnotežja med ohranjanjem narave in človeškim napredkom. Lorax je sicer tudi ime brkatega bitja, ki se bori za zaščito gozdov, na tej misiji pa mu pomaga še mladenič Ted, s katerim poskušata posvariti mesto pred ekološkim uničenjem, ki sta ga povzročila pohlep in brezobzirnost meščanov.

Brkati Lorax

Prav brkatost in kosmatost glavnega junaka sta v enem izmed intervjujev Dannyja DeVita pripeljala k razkritju njegovega poklica, ki ga je opravljal pol leta po koncu srednje šole. Povedal je, da se je takrat preizkusil kot frizer v sestrinem frizerskem salonu.

"Ko sem prvi dan stopil v njen salon, sem vedel, da bom sestri ostal dolžan za to izkušnjo vse svoje življenje. Tam je bilo namreč nekaj več kot 40 deklet moje starosti, ki so se uvajala za poklic frizerke. Vse, kar lahko rečem, je samo to, da je bilo naslednjih šest mesecev zlata doba na mojem ljubezenskem področju," je nasmejano priznal legendarni igralec.

Sinhronizirano animirano družinsko pustolovščino Lorax si boste premierno na slovenskih televizijah lahko ogledali nocoj ob 20. uri na Planetu, ponovitev pa v soboto ob 17.25. Še ena filmska premiera nas na Planetu čaka v nedeljo ob 22. uri, ko bo na sporedu fantazijski akcijski film Fantastični štirje (Fantastic Four) iz leta 2015.

