Igralca Danny DeVito in Robert De Niro sta se odzvala na poziv guvernerja ameriške zvezne države New York Andrewa Cuoma, ki ju je prosil za pomoč pri prepričevanju ljudi, naj raje ostanejo doma, kot da se po nepotrebnem izpostavljajo okužbi s koronavirusom.

Nastalo je tole:

DeVito se je v videu, ki si ga je na družbenih omrežjih ogledalo že več milijonov ljudi, odločil za malce humorja. "Glejte, mladi ljudje se lahko okužijo, virus prenesejo na starejše in še preden se zaveste, me bo pobralo," je dejal, "na prošnjo guvernerja Cuoma vas zato pozivam, da nam vsem naredite uslugo, ostanite doma in ne širite virusa. Zakaj ne bi raje gledali televizije?"

De Niro pa se je za to priložnost prelevil v lik Jacka Byrnesa, strogega očeta iz komedije Njeni tastari. Poziv, naj ljudje ostanejo doma in s tem zaščitijo tako sebe kot svoje najbližje, je pospremil s prepoznavnim gibom in izjavo iz omenjenega filma: "Opazujem vas!"

