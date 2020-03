Dokaz: zakaj je pomembno, da ostanete doma

V začetku preteklega tedna so po državi začeli veljati ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, ki so se med tednom še stopnjevali. Na spodnjem prikazu poglejte, zakaj je socialna izolacija tako pomembna.

V Sloveniji je po zadnjih podatkih s koronavirusom okuženih 442 ljudi, za zdaj pa so potrdili tri smrtne žrtve.

Zdravniki in drugi strokovnjaki ob epidemiji opozarjajo predvsem na omejevanje družbenih stikov, ki lahko pomaga pri bolj nadzorovani rasti števila okuženih oziroma njeni upočasnitvi.

Od začetka preteklega tedna so zato v Sloveniji v želji po omejevanju širjenja koronavirusa zaprli šole in vse nenujne trgovine, trgovinam z živili pa skrajšali odpiralni čas. V četrtek so ukrepe še zaostrili s prepovedjo zbiranja in gibanja na javnih površinah.

Spodnja simulacija spletnega razvijalca Leona Škrilca prikazuje, kako delež izoliranih ljudi vpliva na hitrost širjenja virusa, število okuženih in število prebolelih.

Škrilec je idejo za animacijo dobil pri ameriškem Washington Postu, ki je naredil podoben prikaz, z njim pa želi dvigniti ozaveščenost o tem, kako pomembna je samoizolacija pri omejevanju širjenja nevarnih virusov.

Brez izolacije:

25 odstotkov izoliranih:

50 odstotkov izoliranih:

75 odstotkov izoliranih:

Zakaj je omejevanje družbenih stikov pomembno?

Z njim lahko zaustavimo sicer eksponentno rast širjenja okužbe med ljudmi. Brez ukrepov krivulja okužb strmo narašča, kar hitro preseže zmogljivosti, ki jih zmore javno zdravstvo.

Z ukrepi in njihovim upoštevanjem pa se krivulja okuženih močno splošči in raztegne na daljše časovno obdobje, kar v praksi pomeni, da javno zdravstvo ni preobremenjeno in lahko ustrezno zdravi kritične bolnike.