Otroci v parlamentu: Ta tema ne sme ostati tabu! #video

Čeprav radi rečemo, da na mladih svet stoji, vsako generacijo nekaj zaznamuje. Današnjo tehnologija, družbena omrežja, nerealne predstave o videzu in tudi težnje k popolnosti ter neprestani sreči, ki je včasih nedosegljiva. Mnogi so se znašli tudi v duševnih stiskah v času izolacije ob epidemiji koronavirusa, kar se lahko odraža tudi na zdravju. O svojih pogledih na duševno zdravje so mladi v državnem zboru na 33. Nacionalnem otroškem parlamentu spregovorili na glas.