Spremenite svoje fizično in duševno zdravje z močjo fitnesa!

Študije so pokazale, da redna vadba zmanjšuje simptome anksioznosti in depresije. Nedavna raziskava, ki sta jo izvedla Dr. Tanja Kajtna in Vojko Vučković s Fakultete za šport v Ljubljani in je bila objavljena v ugledni znanstveni reviji Frontiers in Psychology, je pokazala, da je telesna dejavnost ključ do srečnejšega in bolj zdravega življenja.

Študija, ki je analizirala spremembe telesne dejavnosti med lockdownom ter njen vpliv na simptome depresije in tesnobe, je pokazala, da sta bili depresija in tesnoba pogostejši pri ženskih udeleženkah, in sicer tistih, pri katerih se je zmanjšala telesna dejavnost.

Po drugi strani pa sta se pri moških udeležencih povečali anksioznost in depresija, ko se je zmanjšala naporna delovna aktivnost, hoja ali kolesarjenje na delo in povečal čas sedenja.

Rekreativni športniki, ki so bili pred epidemijo COVID-19 redno telesno dejavni, so bili še posebej imuni na anksioznost in depresijo. To kaže na pomen vzdrževanja redne telesne vadbe, ne le za telesno zdravje, temveč tudi za dobro duševno počutje.

Kaj dobrega lahko torej v mrzlih zimskih dneh storite za svoje duševno zdravje? Odgovor je preprost - telovadite! In v zimskih mesecih je pridružitev fitnes centru ena od najbolj priročnih in varnih možnosti. 4P Fitness ponuja več kot 150 naprav in več kot 40 ur vodenih vadb, kar vam zagotavlja celovito vadbeno izkušnjo. In najboljši del? Pridružite se lahko že za 5 EUR na mesec!

Ne dovolite, da tesnoba nadzoruje vaše življenje. Vlagajte v svoje duševno in telesno zdravje z močjo fitnesa. Pridružite se 4P Fitness še danes!