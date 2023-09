Nova plesna vadba, pri kateri se zabavate in porabite 1000 kalorij!

SALSATION ® je funkcionalno-plesna vadba, ki vključuje različne stile glasbe in plesa. Ta vrsta vadbe daje velik poudarek glasbi in liričnemu izražanju. Poleg tega je mešanica različnih plesov, ritmov, stilov, nekaj za vsakogar. Na tečajih se bodo pojavili salsa, reggaeton, hip-hop, bachata, čačača, samba in drugi plesni stili.

Ta vadba je v bistvu občutek življenja, ki poleg telesnega zdravja ustvarja duhovno harmonijo.

Naš program med vadečimi in trenerji ustvarja posebno vez in vidijo resnične koristi vadbe pri sebi tako fizično kot psihično. Najpomembneje pa je, da program s plesom vstopi v srca in misli naših udeležencev in zgradi vseživljenjske vezi, ki za vse nas in to je zmagovalna kombinacija! Vadbo lahko preizkusite v 4P Fitnesu.

Zakaj SALSATION ®?

Salsation programi so zabavni, zasvojljivi in funkcionalni! Naši programi so rezultat dolgoletnih raziskav in razvoja. Vsako 60-minutno uro skrbno pripravi licencirani inštruktor, da izboljša splošno moč in prožnost, poveča obseg gibanja telesa in dvigne vaše spretnosti na višjo raven.

Mislite, da ste naredili vse, ko gre za plesno kondicijo? Pomisli še enkrat! SALSATION® daje poseben poudarek na muzikalnosti, liričnem izrazu in funkcionalni vadbi. Pri Salsation temu radi rečemo Meraki – grška beseda, ki pomeni tisti poseben pridih strasti, ki ga v nekaj vnesete, ko to res radi počnete. To je občutek, ki ga boste dobili na tečaju.

Še nikoli niste plesali? Ne skrbite! Za uživanje v naši vadbi ne potrebujete nobenih predhodnih plesnih izkušenj. Ne glede na vašo telesno pripravljenost ali stopnjo plesa so tečaji varni, ZABAVNI in učinkoviti! Koreografije temeljijo na trdnih funkcionalnih načelih, ki zadostujejo za izziv izkušenemu plesalcu, vendar so dostopne tudi začetniku.

Od svoje ustanovitve leta 2015 je SALSATION® postal resnično globalni fenomen. Zdaj s tečaji v več kot 50 državah hitro postaja naslednja velika stvar v plesni pripravljenosti. Ko boste na vašo najljubšo pesem sestavili koreografijo, boste razumeli, o čem se govori.

Vpišite se na našo vadbo v 4P Fitnes, vaši gibi so skrbno premišljeni in temeljijo na načelih funkcionalnega treninga, ki spodbujajo razvoj teh štirih stebrov človeškega gibanja: linearno gibanje, spremembe nivoja centra telesa, potisk in poteg ter rotacije. Med vadbo naši inštruktorji z naravnim gibanjem – s telesom in ne z govorom nakazujejo smer gibanja, pravilno postavitev, kar pritegne pozornost vadečih in jih spodbuja, da se osredotočijo in razvijejo svoje naravno gibanje. Če pa se vpišete do konca septembra, boste prva dva meseca trenirali za 2 eur / mesec!

Foto: 4P Fitness

Kaj je tako posebnega pri SALSATION® vadbi?

• Spodbujanje telesa in duha.

Udeleženci lahko v eni uri porabijo do 1000 kalorij in izboljšajo svojo moč, mobilnost in vzdržljivost. Udeleženci se naučijo prevzeti nadzor nad svojo osebno biomehaniko s plesnimi gibi, ki izboljšujejo koordinacijo, samozavest in splošno srečo.

• Program za življenje.

To je program, ki ga lahko vsakdo izvaja vse življenje. Osredotočeni na dinamična in izolirana gibanja, se boste hitro učili in pridobili zaupanje v svoje spretnosti, hkrati pa ohranili svoje telo v varnem območju skozi ples.

• Preverjena metoda.

Vsak tečaj sledi enačbi in se začne z nizom vaj za izolacijo telesa in dinamičnih gibov za varno ogrevanje telesa. Na koncu pa inštruktorji vodijo skupino skozi upočasnjen ritem pesmi, da se ohladijo.

Vadbo lahko preizkusite v 4P Fitnesu na naslovu Stegne 11.

Razen te fukncionalne plesne vadbe, lahko preizkusite tudi: Boot camp, Fatburner, jogo, BodyPump, BodyAttack, Spin, BodyShape in BodyStep.

Vabljeni v 4P Fitnes, kjer prva 2 meseca lahko trenirate za samo 2 eur!