Kitajska odpravila karanteno za potnike iz tujine

Kitajska je danes po skoraj treh letih odpravila obvezno karanteno za potnike iz tujine, ki so jo uvedli zaradi covid-19. Ukrep sledi konec lanskega leta sprejeti odločitvi kitajskih oblasti, da končajo politiko ničelnega covid-19, ki ji je sledilo hitro naraščanje števila okuženih v državi.

Na letališču v Pekingu so danes odstranili ovire, ki so ločevale potnike iz domovine od tistih iz tujine, enako je bilo v Šanghaju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odpravljene so tudi nekatere omejitve za potovanja iz Hongkonga v celinsko Kitajsko. Dnevno bo zdaj mejo na treh prehodih lahko prečkalo do 50 tisoč prebivalcev Hongkonga, ki se bodo morali predhodno registrirati na spletu. Še dodatnih deset tisoč jih bo lahko iz Hongkonga na Kitajsko vstopilo na letališčih in v pristaniščih.

Mnoge države uvedle omejitve za potnike iz Kitajske

Že ob napovedi odprave karantene konec prejšnjega leta so številni Kitajci začeli načrtovati potovanja v tujino, a so medtem številne države, med njimi ZDA in več evropskih, uvedle omejitve za potnike iz Kitajske.

Peking je omejitve označil za nesprejemljive, kljub dejstvu, da je večini turistov od drugod še vedno onemogočen vstop na Kitajsko.

Po pričakovanjih se bo število okuženih na Kitajskem še povečalo v času lunarnega novega leta sredi januarja, saj tedaj milijoni Kitajcev obiščejo svoje sorodnike.