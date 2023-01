Vse več držav odsvetuje nenujna potovanja na Kitajsko

"Trenutno odsvetujemo vsa nenujna potovanja na Kitajsko. Razlog sta vrhunec okužb s covidom in preobremenjen zdravstveni sistem," je na Twitterju zapisalo nemško zunanje ministrstvo.

Tej odločitvi sta kmalu sledila Belgija in Luksemburg. Ta je sporočil, da usklajuje svoj potovalne napotke z nemškimi. Belgijsko zunanje ministrstvo pa je prav tako kot Berlin opozorilo na preobremenjenost bolnišnic in posledično nevarnost, da ljudje v nujnem primeru lahko ne bi bili deležne hitre obravnave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že prem tem je Nemčija sledila priporočilu EU in sprejela odločitev, da za potnike iz Kitajske uvede obvezno testiranje na novi koronavirus. Ta ukrep bo začel veljati v ponedeljek.

Seznam držav, ki se odločajo za to, se sicer daljša, med njimi so med drugim še Francija, Italija in Španija. Danes sta ta ukrep uvedli tudi Avstrija in Portugalska, v torek bo začel veljati tudi na Nizozemskem. Tako Portugalska kot Nizozemska bosta na letalih zahtevali tudi obvezno nošnjo mask, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med neevropskimi državami, ki so uvedle podobne ukrepe, sta tudi ZDA in Japonska.

Peking je sicer napovedal, da v nedeljo odpravlja ukrep karantene ob vstopu v državo, s čimer dejansko odpira meje za tuje potnike. Bo pa tudi Kitajska ob vstopu še naprej zahtevala negativen PCR-test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur.