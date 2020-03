Tretja smrtna žrtev novega koronavirusa v Sloveniji

Po pojasnilih ministrstva za zdravje je imel moški več pridruženih bolezni in v preteklosti zdravstvene zaplete. Okužbo z novim koronavirusom so do nedelje do 14. ure potrdili pri skupno 414 osebah v Sloveniji pri opravljenih 13.098 testiranjih.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v nedeljo, po poročanju STA, dejal, da sta imeli prvi smrtni žrtvi tudi druge spremljajoče bolezni. Po navedbah ministra je bilo v nedeljo zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziranih 55 oseb, od tega deset na intenzivni terapiji.