V kranjskem podjetju zagotavljajo: Lahko naredimo maske za vse Slovence #video

V kranjskem podjetju Seti izdelujejo serviete za gostinstvo. Te pa se lahko uporabljajo tudi kot zaščitne maske za splošno populacijo, so jim potrdili v UKC Ljubljana. Do ponedeljkovega jutra jih bodo naredili milijon.

V kranjskem podjetju Seti izdelujejo serviete za gostinstvo, ki so narejene iz celuloze, podobne blagu. Maske oziroma serviete so dali v pregled Službi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, ki deluje znotraj UKC Ljubljana, kjer so potrdili, da ščitijo pred koronavirusom in so primerne za splošno populacijo, ne pa tudi za zdravstvene delavce, nam je povedal direktor podjetja Aleš Šarec.

Vse ostale certifikate, ki so potrebni za izdelke, ki so v stiku s kožo, pa so že imeli, saj so njihovi izdelki namenjeni gostinstvu.

Delavci si lahko maske naredijo sami

Ciljajo predvsem na delavce v industriji, ki si lahko maske iz njihovih servietov na lahek način - v desetih sekundah - izdelajo sami. Hkrati pa serviete prodajajo tudi podjetjem, ki bodo iz njih izdelovali končni izdelek, torej zaščitne maske.

Kot nam je povedal Šarec, se dogovarjajo tudi s trgovci, tako da bi bile maske lahko na voljo tudi posameznikom, ki že povprašujejo po njihovih maskah.

"Najprej bomo preskrbeli Slovenijo, nato bomo maske ponudili tujini," pravi direktor Aleš Šarec. Foto: zajem zaslona

"Milijon kosov na dan, če bo treba"

Kot nam je povedal Šarec, bodo imeli do ponedeljkovega jutra na voljo okoli milijon kosov, potem pa lahko še vsak dan naredijo milijon kosov, če bo treba. "Materiala imamo še absolutno dovolj," nam je povedal.

Imajo namreč veliko zaloge, saj bi se v običajnih časih zdaj bližal vrhunec v turizmu oziroma gostinstvu, kjer so njihovi največji kupci. Hkrati so tudi že dogovorjeni z dobavitelji v tujini, ki jim bodo poslali še več materiala.

Šarec zagotavlja, da so jih sposobni izdelati v dovolj veliki količini prav za vse prebivalce Slovenije.

"Najprej bomo preskrbeli Slovenijo"

Kljub temu da običajno večino servietov prodajo v tujino, se je Šarec odločil, da bo z maskami oziroma servieti najprej preskrbel Slovenijo. "Svoji partnerjev v tujini nisem obveščal, šele kar bo viška, bomo prodali naprej. Absolutno prednost ima Slovenija," je dejal.

Manj kot osem centov na kos

Kot poudarja, stremijo k temu, da si masko lahko privošči vsak posameznik. Cena ene maske z DDV, ki si jo posameznik izdela sam, je namreč nižja od osmih centov za kos. Kot je poudaril, je cena za kos ista kot lani in bo ostala ista do konca epidemije.

Šarec priporoča, da posamezni delavec zaradi higienskih razlogov na izmeno uporabi dve maski. Izračunal je, da je ob tem mesečni strošek za podjetje nižji od treh evrov na delavca.

Če se maska slučajno zmoči (znoj, politje z vodo, barvo….), je neuporabna in jo je potrebno zamenjati, ker virus lahko prehaja čez masko. Dokler pa je suh vsaj en sloj, je maska uporabna in nudi zaščito, pravi Šarec, ki dodaja, da maske ni potrebno menjati po vsaki kratkotrajni uporabi. Če je suha, se jo lahko uporabi večkrat zapored, dodaja.

V podjetju so pripravili video priporočila za podjetja, kako sestaviti masko in kako ravnati z odpadno masko. Maske se namreč ne sme vreči v stranišče, prav tako se je ne sme odložiti med papir.

Kako sestaviti masko:

Priporočila za podjetja:

Foto: Vlada RS