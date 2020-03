Ostani doma: ta video takoj pošljite tistim, ki še ne razumejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska vlada, zdravstvena stroka in marsikdo na družbenih omrežjih zdaj že lep čas pozivajo sodržavljane, naj ostanejo doma oziroma upoštevajo priporočila oblasti in s tem pomembno prispevajo k zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Kljub temu se na spletu še vedno pojavljajo fotografije in videoposnetki ljudi, ki slogana ne slišijo ali pa nočejo slišati. Njim pokažite zgornji videoposnetek, ki prikazuje, zakaj je prekinitev socialnih stikov ključnega pomena za preprečevanje novih okužb s koronavirusom.