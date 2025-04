Hči Roberta De Nira razkrila, da je transseksualka

Airyn je hči 81-letnega Roberta De Nira ter nekdanje igralke in manekenke Toukie Smith. O svoji novi identiteti je spregovorila v intervjuju za omenjeno revijo, kjer je dejala, da so jo za spremembo navdušile temnopolte ženske, vključno z igralko Halle Bailey in njeno materjo.

"Bolj povezana sama s sabo"

Da javno spregovori o svoji novi identiteti, se je odločila po objavi fotografij nekaterih tabloidov, ki so zapisali, da se De Nirov "nepo sin" (otrok nepotizma, op. p.) v New Yorku sprehaja z visokimi petami in dolgimi rožnatimi lasmi. Hormonsko terapijo je začela novembra lani in priznala, da se zdaj počuti "bolj povezana sama s sabo".

Toda odraščanje, kot pravi, ni bilo lahko. "Vedno sem bila preveč ali premalo. Prevelika ali premalo vitka. Nikoli nisem bila popolna takšna, kot sem," je povedala. In dodala: "Zdaj si želim biti navdih vsaj eni osebi. Želim videti več transspolnih žensk, ki ne ustrezajo tem okvirom."

Kot je še povedala, se boji, "da me moja družina še vedno vidi kot osebo, kakršna sem bila prej", a sta jo starša vedno podpirala pri tem, da najde svojo pot. "Moj oče je vedno govoril, naj njegovi otroci najdejo svojo pot v življenju. Seveda nobeni starši niso popolni, vendar sem hvaležna, da so me držali stran od oči javnosti. Želeli so, da imam čim bolj normalno otroštvo," je dodala.

Airyn ima tudi brata dvojčka Juliana, poleg njiju pa ima De Niro še pet otrok – 57-letno Dreno in 48-letnega Raphaela si deli z Diahnne Abbott, 27-letnega Elliota in 12-letno Helen ima z Grace Hightower, dvoletna hči Gia pa se mu je rodila s sedanjo partnerko Tiffany Chen.

