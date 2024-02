Ne o filmu, vsi govorijo le o oblačilih #foto

V četrtek je v Londonu svetovno premiero dočakal film Dune: Peščeni planet, 2. del. Čeprav so oboževalci znanstvenofantastične epopeje komaj čakali na nadaljevanje izjemno uspešnega prvega dela, se po premieri o filmu skoraj ne govori – vso pozornost so pobrala oblačila igralske zasedbe, predvsem glavne igralke Zendaye.

Na premieri v Londonu je 27-letna zvezdnica osupnila v futurističnem kovinskem oklepu, kultni kreaciji Thierryja Muglera iz kolekcije visoke mode za jesen leta 1995. Njen bleščeči stajling je dopolnjevala ogrlica draguljarske hiše Bulgari, okrašena s safirji in diamanti.

Zendaya v Muglerevi futuristični kreaciji Foto: Guliverimage

Modno jo je dopolnjeval tudi soigralec Timothée Chalamet, oblečen v srebrne kovinske hlače oblikovalca Haiderja Ackermanna, okoli vratu pa je nosil Cartierevo ogrlico z več kot 900 dragimi kamni.

Timothée Chalamet Foto: Guliverimage

Presenečenje na premieri je bila igralka Anya Taylor-Joy. V zadnjih dneh so bile vse glasnejše govorice, da v drugem delu Peščenega planeta igra tudi ona, a je to uradno potrdila šele zdaj, ko je v angelsko beli obleki modne hiše Dior prišla na premiero.

Anya Taylor-Joy Foto: Guliverimage

Pokrito glavo je imela tudi igralka Florence Pugh, ta je nosila obleko z globokim dekoltejem in še globljim izrezom na hrbtu, ki so jo v modni hiši Valentino oblikovali in sešili posebej zanjo.

Florence Pugh Foto: Reuters

Da bo promocija filma Dune: Peščeni planet, 2. del predvsem modni dogodek, je postalo jasno že ob uradnem fotografiranju igralske zasedbe v Londonu. Zendaya je oblekla hlačni kostim srbske oblikovalke Roksande Ilinčić iz kolekcije za jesen 2024, ki ga na modni reviji sploh še ni uradno predstavila, Timothée Chalamet pa je pozornost vzbujal v belem puloverju modne znamke Bottega Veneta, ki je z neobičajnim dizajnom spominjal na ribje ali plazilske luske.

Timothée Chalamet, Zendaya in Austin Butler na uradnem fotografiranju pred premiero Foto: Reuters

Slovenska premiera filma Dune: Peščeni planet, 2. del bo 28. februarja.

