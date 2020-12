Tako drzna je bila pevka na začetku svoje kariere #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vsaki oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu ob sobotah ob 20. uri na Planetu, o glasbenih gostih slišimo štiri trditve, skozi katere o njih izvemo marsikaj novega in zanimivega. Tokrat smo o Saši Lendero slišali, zakaj ne mara polžev, kako je v mladosti s kitaro osvajala fante ter kakšni so njeni spomini na začeteke njene glasbene kariere in njeno drzno preobrazbo.