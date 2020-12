To so znani obrazi, ki bodo nastopili v Milijonarju #foto

Božični teden bodo na Planetu zaznamovale tudi posebne dobrodelne epizode kviza Milijonar. Od ponedeljka do srede ob 20. uri se bodo na vročem stolu izmenjali prepoznavni Slovenci in Slovenke, po kratkem predahu pa se Milijonar na Planet vrača v ponedeljek, 4. januarja, ko bo sledila še ena oddaja z znanimi obrazi.

V božičnem tednu na Planetu ne bo poskrbljeno le za odlično filmsko zabavo, saj posebne oddaje pripravlja tudi ekipa kviza Milijonar. Voditelj Jure Godler bo v ponedeljek, torek in sredo ob 20. uri na vročem stolu gostil znane obraze, ki bodo na vprašanja odgovarjali za dober namen. Tokrat sodelujoči ne bodo potrebovali hitrih prstov, le veliko znanja in dobre volje. Posebna dobrodelna oddaja z znanimi obrazi bo zaznamovala tudi prvega Milijonarja v novem letu, ki bo na Planetu v ponedeljek, 4. januarja, ob 20. uri.

V ponedeljek, 21. decembra, se bosta na vročem stolu preizkusila pevec Sebastian in televizijec David Urankar, v studio prihajajo tudi pevki Nuška Drašček in Eva Boto, član glasbene skupine Victory Miki Vlašič ter nekdanji smučarski as Jure Košir. Zadnji teden v letu si bo Milijonar privoščil krajši oddih, po novem letu, 4. januarja, pa se Jure Godler vrača v velikem slogu, saj bosta na njegova vprašanja odgovarjala Challe Salle in Irena Yebuah Tiran.

Božični teden bo na Planetu postregel z najboljšim filmskim sporedom, pri katerem seveda ne sme manjkati Kevin. Film Sam doma bo na Planetu na božični večer, 24. decembra, ob 20. uri, nadaljevanje Sam doma 2 pa na božični dan, 25. decembra, prav tako ob 20. uri.

