Priljubljeni glasbenik je lani ostal brez las, to pripravlja letos

Decembrsko praznično vzdušje vam bo pričarala tudi oddaja Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob Nuši Derenda bo nastopil tudi poskočni Dejan Krajnc in skupaj bosta zapela njuno božično uspešnico Beli oblaki, bele snežinke. Dejan, ki je pred dnevi praznoval svoj rojstni dan, nam je med drugim zaupal, kako bo preživel praznike, na kakšen način razvaja svoje poslušalce in razkril, da bo tudi letos dobrodelen.

Za vas je december še posebej prazničen, saj praznujete tudi svoj rojstni dan. Kako bodo letos pri vas videti praznovanja?

Res je tako, poleg vseh decembrskih praznikov in dobrih mož, jaz praznujem še rojstni dan. Rodil sem se 17. decembra 1993, tako da sem letos dopolnil 27 let. Ta leta so bojda nevarna za nas glasbenike (smeh). Praznoval bom pa kot vsako leto, le tokrat v malo ožjem družinskem krogu. Božiča in rojstnega dne mi ne more vzeti nihče (smeh).

Silvestrske večere ste v prejšnjih letih večinoma preživljali na glasbenem odru. Katero novoletno rajanje pa vam je še posebej ostalo v spominu?

Vsak pravi glasbenik novo leto dočaka na odru, tudi pri Poskočnih je tako. Lani smo igrali v Zagorju, letos bo pa "malo" drugače, saj bo vsak sam zaigral kar v domači dnevni sobi, publika pa bodo le najbližji. Zabavnih anekdot iz preteklih let je pa kar nekaj. Malo napeto je bilo kakšnih pet let nazaj, ko smo s Poskočnimi silvestrovali v Slovenski Bistrici, kjer smo igrali na trgu. Čisto malo pred polnočjo je zmanjkalo elektrike skoraj po celem mestu. Da smo vseeno ohranili dobro vzdušje, smo fantje v roke vzeli akustične inštrumente, se podali med ljudi in kljub nizkim temperaturam igrali več kot pol ure na suho brez ozvočenja. Zabava je bila nepozabna, ljudem se je preprosto zmešalo. V pozitivnem smislu seveda (smeh).

Tudi v teh časih, ki za glasbenike niso rožnati, skrbite, da vaša glasba pride do poslušalcev. Na družbenih omrežjih jim pripravljate koncerte s priredbami različnih uspešnic. Na katero ste najbolj ponosni?

V novembru so bili koncerti samo ob nedeljah, v decembru se družimo ob nedeljah in sredah, zdaj pa bomo dodali še kakšen praznik. Ker glasbe preprosto ni več, koncertov ni, so edini način, da se približam svojim oboževalcem, družbena omrežja, kjer pripravljam priredbe. Odločil sem se, da snemam glasbo, ki mi je blizu, in obljubim, da bom to počel še naprej. Odziv je res dober. Zaenkrat sem najbolj ponosen na cover "Žuta ruža", ki sem ga posnel skupaj z dekleti in skupine Chicas. Lahko se pobahamo, da nas je pohvalil tudi originalni izvajalec pesmi Željo Bebek in da je posnetek na na mojih družbenih kanalih v le nekaj dneh zbral skoraj pol milijona ogledov.

V teh dneh mineva natanko eno leto odkar ste za dober namen postrigli svojo znamenito irokezo. Se boste tudi letos lotili kakšnega podobnega podviga?

Točno tako. Zgodilo se je lani 15. decembra v živo v televizijski oddaji. To je bila moja dobrodelna akcija #nivsevfrizuri - ta napis v obliki tetovaže krasi tudi mojo desno roko - kjer sem zbral več kot 15 tisoč evrov. Tudi letos sem opravil mini dobrodelno akcijo, kjer sem preko svojih družbenih omrežij poiskal ljudi, ki jim je v tem času res hudo. Vsakemu, ki mi je pisal in pustil svoje podatke, sem poslal paket presenečenja. Da bodo prazniki vsaj malo lepši.

V oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili z Nušo Derendo z uspešnico Beli oblaki, bele snežinke. Katera, poleg te, je sicer vaša najljubša božična pesem?

Jaz sem eden izmed tistih, ki zelo rad posluša svojo glasbo, tako da mi je ta naša res ljuba. Drugače pa mi je zelo pri srcu Driving home for Christmas od Chris Rea in ta bo kmalu zazvenela kot decembrska priredba na mojih koncertih na spletu. Bo pa nekoliko drugačna, saj sem jo prevedel v slovenščino. Upam, da bo prišla tudi do vaših src.

Jasno in Sofijo bomo tokratni v oddaji Pri Črnem videli v kotalkah. Ste tudi vi v otroštvu imeli takšne kotalke?

Zelo sta bili simpatični v kotalkah. Jaz sem se kot otrok sicer veliko rolal. Enkrat sem celo malce pretiraval in sem si zlomil roko.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. V ponedeljek pa ne zamudite dobrodelnega Milijonarja z znanimi Slovenci.

