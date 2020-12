Zaradi snega je znana pevka do Bovca potovala kar štiri ure #foto

V oddaji bomo slišali skladbo Beli oblaki, bele snežinke, v kateri ste moči združili s Poskočnimi muzikanti. Kje ste že oktobra, med snemanjem videospota, našli sneg za primerno kuliso?

Da, videospot smo snemali že v začetku oktobra lani. Glede na to, da pri nas takrat še ni bilo sledu o snegu, smo se odpravili na smučišče Mölltal v Avstriji. To je bila prav posebna in adrenalinska avantura, saj smo bili do konca v negotovosti, ali bo na vrhu dovolj snega in ali bomo imeli dovolj časa, da stvar izpeljemo, kot je bilo zamišljeno. No, konec dober, vse dobro. Uspelo nam je.

Glede na to, da ste velika ljubiteljica snega, kaj bi bila vaša najhujša nočna mora, povezana z belimi snežinkami?

Zaradi mene trenutno lahko zapadeta dva metra in še več snega. Ne bi bilo pa prijetno, če bi začelo močno snežiti, jaz pa bi morala na nastop nekam na severozahod Slovenije. To se mi je enkrat že zgodilo. V Bovec sem v obupnih snežnih razmerah potovala štiri ure. Nisem bila prepričana, ali bom sploh prišla pravočasno na koncert. To je bila res nočna mora. No, tudi to se je srečno končalo, vendar sem za nekaj pesmi, ki sem jih zapela, takrat potrebovala kar osem ur vožnje. Ja, tudi v našem poklicu ni vedno vse tako lepo, sproščeno in veselo.



Če bi lahko izbrali le eno osebo, koga bi zdaj najraje stisnili k sebi, kot si zaželite v skladbi, in zakaj?

Lahko izberem dve osebi? To sta moja sinova, ki sta prehitro odrasla in sem ju, čeprav ju imam najraje na svetu, premalokrat stiskala k sebi, ko sta mi to še dovolila. Kako čas beži.



Glede na to, da silvestrovanje letos ni mogoče v takšni obliki, kot ga vidimo v videospotu, kako boste praznovali?

38-krat zapovrstjo sem za silvestrovo nastopala. Pogosto sem si po tiho želela, da bi silvestrovala v krogu najbližjih. No, letos se mi bo to uresničilo.

S čim se trenutno ukvarjate, ko ni nastopov?

Kuham, pečem, spim, ukvarjam se s športom, pospravljam, občasno tudi kaj zapojem, da ne pozabim.



Česa si najbolj želite v letu 2021?

Predvsem zdravja, zase in za vse preostale. Ostanimo pozitivni in veselimo se življenja! Vsem želim lepe praznike, veliko ljubezni in osebnega zadovoljstva. Srečno 2021!

