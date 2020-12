Skupina, ki je Slovenijo predstavljala celo na Sejšelih, jih prepoznate? #foto

Oddaja Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri, bo tudi tokrat gostila same zanimive goste. Med njimi bo to soboto tudi prva ženska skupina v Sloveniji. Veste, katera?

Kar 26 let so že na slovenski glasbeni sceni, vse od oktobra 1994. Gre za prvo žensko skupino pri nas. In ker so pred kratkim praznovale, smo skupaj obujali spomine.

Vesele Štajerke Foto: osebni arhiv

Govorimo seveda o Veselih Štajerkah, ki nas razveseljujejo že toliko let in s katerimi smo neštetokrat prepevali pozno v noč ter preplesali številne noči. Z glasbenim ustvarjanjem pa so povezana tudi potovanja. Leta 1998 so dekleta obiskala Sejšele, zdaj, ko so potovanja le bled spomin, pa so nas ogrele z anekdoto iz tropskega raja.

Vesele Štajerke na Sejšelih. Foto: osebni arhiv

Slovenščina do Avstralije

Marjana Rakovnik, klaviaturistka in basistka Veselih Štajerk pravi, da so ponosne, da so gostovale v Ameriki, Kanadi, Luksemburgu, Nemčiji, Avstriji, Švici, na Švedskem in v sosednji Hrvaški. V daljni Avstraliji smo obiskale rojake in predstavljale slovensko glasbo tudi v avstralskih šolah. Avstralski šolarji so se učili o Sloveniji, me pa smo jim predstavile še slovensko glasbo. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo predstavile slovensko glasbo tudi na Škotskem."

Foto: Osebni arhiv

Nesreča z džipom

"Leta 1998 smo obiskale Sejšele, kamor sta nas povabila sejšelski konzul Marko Smole in slovenski kuhar Jože Oseli. Tam smo prirejali slovenske večere z našo glasbo in slovensko hrano. V prostem času smo uživale na sanjskih plažah in raziskovale naravne lepote otoka Mahe. Na skupnem izletu z ekipo je prišlo tudi do manjše nesreče. Naša Marjana rada raziskuje in zaželela si je vožnje z džipom. Medtem ko smo mi jedli domače banane, se je Marjana usedla za volan, prižgala avto in se odpeljala. In sicer tako hitro, da je iz prtljažnika izgubila enega kuharja, ki jo je na srečo odnesel brez posledic."

