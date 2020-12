Zaradi preveč prostega časa se je prvič lotil kuhanja žganja #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 12. uri si na Planetu lahko ogledate ponovitev sinočnje oddaje Pri Črnem Petru, v kateri je nastopil tudi Ansambel Raubarji. O prazničnem času in darilih smo se pogovarjali z dvema članoma skupine, bratoma Gabršek.

Po navadi so najlepša darila povezana z našimi najbližjimi ali pa kot v tem primeru s štirinožnimi (človekovimi najboljšimi) prijatelji. Če pa vam Miklavž danes še ni nič prinesel, lahko še vedno počakate na Božička.

Smo v mesecu obdarovanj. Katero je najbolj nenavadno darilo, ki sta ga dobili v življenju, in kako ste ga sprejeli?

Andrej: Najbolj nenavadno darilo je bil vietnamski pujsek Fredi, ki je bil zelo simpatičen in je z nami preživel kar precej let.

Miha: Hm. Najbolj nenavadno in hkrati najlepše darilo je bil pes. Bernski planšar z imenom Žak.

Ansambel Raubarji Ali vam je božična peka blizu ali to bolj prepuščate ženskam?

Andrej: Božično peko prepuščam ženskam, ker se v kuhinji ne znajdem najbolje (smeh, op. a.).

Miha: Če imam čas, se tudi sam lotim peke, na primer znam narediti "božične kocke".

Česa se letos še najbolj veselite?

Andrej: Letos se najbolj veselim časa, ki ga bom preživel z dekletom in svojimi bližnjimi.

Miha: Malo za hec, malo pa zares sem se letos, ker imam dosti več časa, prvič lotil žganjekuhe, torej se že veselim, da poskusim končni izdelek. In pa seveda veselim se tudi druženja s svojimi bližnjimi in prijatelji.

