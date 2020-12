Od tujih izkaznic do izgube proteze in nastopa v filmu z nekdanjim premierjem #foto

Sobota je na Planetu rezervirana za zabavo. Za to bodo poskrbeli v oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu. Gostje bodo tudi Vesele Štajerke, ki so nam pred nastopom zaupale, kaj vse so že doživele, odkar so skupaj na glasbeni sceni. Anekdot ni malo, saj nastopajo že zavidljivih 26 let.

Mladoletne v Ameriki

"Ob prvem gostovanju v Ameriki in Kanadi smo bile še najstnice. Želele smo videti in doživeti tudi njihovo nočno življenje. In tako so nas mladi slovenski Američani zvečer peljali ven. Ker sta bile Vida in Mojca še mladoletni, sta se malo pretihotapili s tujimi izkaznicami. Imele smo srečo, da natakar ni pogledal fotografij. In tako smo se zabavali, peli in uživali tudi v Ameriki."

Vesela karavana brez zob

"Z Veselo karavano smo iz Slovenije šle tudi na letovanje na Hrvaško. Tam smo zvečer imele prave slovenske veselice, na katerih se je veliko pelo, plesalo in vriskalo. Med zabavo je starejša gospa tako iz srca zavriskala, da je izgubila svoje zobe. Lahko vam povem, da smo komaj odigrale skladbo do konca, ker smo se tako smejale. To je bila res vesela karavana."

Vesele Štajerke in Jože Potrebuješ Foto: osebni arhiv

Potrebujete pomoč?

"Na začetku so nas na vaje in nastope vozili starši, ker še nismo imele izpitov. V vseh letih je za nami tudi veliko prevoženih kilometrov. Enkrat, ko smo se po nastopu pozno večer vračale domov, nam je počila guma. Najprej smo v temi razložile obleke in glasbila iz prtljažnika, da smo prišle do rezervne gume. Vse utrujene in zaspane smo razmišljale, kako bi zamenjale gumo. Na naše veselje so se mimo pripeljali fantje in dekleta. Ustavili so se in nam priskočili na pomoč. Mojca je vzela harmoniko, preostala dekleta pa smo zapela in zaplesala."

Skozi leta se je skupina spreminjala, a vztrajate še danes. Bi lahko rekle, da ste navajene sprememb. Bi lahko potegnile vzporednico z današnjim svetom, v katerem so spremembe nekaj vsakdanjega?

V svet glasbe smo stopile, ko smo bile še zelo mlade, dve v srednji in ena v osnovni šoli. Glasba je bila za nas hobi. Bile smo najstnice in sploh si nismo predstavljale, na kakšno pot se podajamo. Naša pot se je začela v Dobju pri Planini na prireditvi Pokaži, kaj znaš, kjer smo nastopale vsaka zase. Tu nas je videl in slišal Jože Žlaus, ki nas je povezal v skupino. V teh časih smo na narodno-zabavni sceni spremljali Avsenika, Lojzeta Slaka, Štiri kovače, Franca Miheliča in številne druge. Te zvrsti glasbe niso poslušali mladi, in ko smo prišle Vesele Štajerke, je bilo to nekaj novega. Zelo smo vesele, da smo pripeljale to zvrst tudi med mlade, saj smo igrale tudi na številnih študentskih žurih. Skupaj smo preživljale najstniška leta, doživele materinstvo in zagotvo se bomo veselo postarale skupaj.

Ste mame, športnice, vzgojiteljice v vrtcu, kozmetičarke, predvsem pa glasbenice. Česa po 26 letih še ne vemo o vas?

Za nami je zelo veliko nastopov, različnih televizijskih snemanj doma in v tujini. Leta 2000 smo sodelovale tudi pri celovečernem filmu Varuh meje režiserke Maje Weiss (v njem nastopa tudi nekdanji premier Marjan Šarec, op. p.). Vesele Štajerke smo preproste, nasmejane, zabavne in ostajamo zveste slovenski glasbi. Z veseljem vas bomo še naprej obveščale o novostih. Zagotovo se bomo še videli v živo.

Zakorakali smo v božični čas. S katerim svojim verzom bi lahko zaželele vse lepo vsem, ki smo letos ostali brez božičnih koncertov?

V današnjih časih podarite sebi, prijatelju, sorodniku in neznancu toplo, iskreno besedo. Naj bo to letošnje božično darilo. Želimo vam srečno in zdravo leto 2021!



Beseda topla naj bo darilo,

v današnjem času jih ni obilo,

Beseda topla in vroč objem,

ljubezni tvoje se spet zavem.

Ne zamudite oddaje Pri Črnem Petru v soboto ob 20. uri na Planetu. Ob 22. uri pa si lahko na Planetu ogledate še dramo Dansko dekle (Danish Girl).

