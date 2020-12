To nas čaka v naslednji oddaji Pri Črnem Petru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotni večer si lahko tudi tokrat popestrite z oddajo Pri Črnem Petru, v kateri prazničnega vzdušja, glasbe, plesa in smeha nikoli ne zmanjka. Za vse to bodo poskrbeli junaki najzabavnejše gostilne v Sloveniji. Med vsestranskim športnikom, sosedom Francijem, in gasilcem Sašem se bo tokrat odvil pravi košarkarski dvoboj.

Zelo zanimivo bo tudi na glasbenem odru. O Veselih Štajerkah bomo tokrat slišali štiri zelo zanimive trditve, od katerih bo samo ena neresnična. Dekleta pa so tokrat pripravila tudi presenečenje za gledalce. S seboj so namreč prinesla posebno darilce, vsebina katerega za zdaj ostaja skrivnost, gledalci pa se bodo zanj lahko potegovali na straneh oddaje Pri Črnem Petru na Facebooku in Instagramu.

Za odlično vzdušje bodo skrbeli BQL, kantavtor Damjan Zih, Ansambel Banovšek, Ansambel Vzrok, pevka Klara, Polkaholiki in dekleta iz plesne skupine Plesno mesto.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto, si lahko pogledate v spodnji fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na Planetu. Nocoj ob 20. uri pa ne zamudite z oskarjem nagrajene komične drame Potomci (The Descendants), v kateri blesti George Clooney.

