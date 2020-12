Posebna oddaja o življenju med epidemijo v Sloveniji

Na Planetu bo v soboto, 26. decembra, ob 19.30 na sporedu posebni 30-minutni dokumentarni pogled na zadnje ukrepe za zajezitev epidemije v Sloveniji in na to, kako je vplivala na življenje ljudi ter predvsem na tiste, ki se z epidemijo spoprijemajo v prvih bojnih vrstah.

Skafandri, povsod maske in razkužila. Zaprte šole, lokali in trgovine. Nočna omejitev gibanja in srhljivo prazne ulice. Hollywoodski film je čez noč postal naša nova realnost. To so časi, o katerih bomo pripovedovali svojim vnukom. Ekipa Planeta je na dogajanje na vrhuncu drugega vala epidemije pogledala skozi oči reševalcev, gasilcev, zdravnikov in žal tudi pogrebnikov. To je poročilo iz zaprte Slovenije. Oddaja Našim vnukom: poročilo iz zaprte Slovenije bo na Planetu v soboto, 26. decembra, ob 19.30.

Oddajo sta pripravila voditelj oddaje Planet 18 Igor Krmelj in snemalec Matej Krže. V oddaji bodo gledalci lahko doživeli spopadanje z epidemijo skozi oči reševalcev, gasilcev, zdravnikov in policistov. Nujno medicinsko osebje se utaplja v pozivih na pomoč, pogosto tudi zaradi občutka tesnobnosti in depresij, ki so povezane z omejitvijo druženja in gibanja. Utapljajo se v delu in žal tudi v preštevanju mrtvih.

Videli boste, kako vsakodnevno poteka postopek dezinfekcije delavcev in opreme, kljub dezinfekciji pa pri njih ostaja strah, da bi okužili svoje bližnje. Oddaja poudarja pomembnost nujnih služb in tega, da se vsi zavedamo svoje odgovornosti pri spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije. Ostanimo zdravi.

Oddaja Našim vnukom: Poročilo iz zaprte Slovenije bo na Planetu v soboto, 26. decembra, ob 19.30.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.