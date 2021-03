Tako ganjen je bil igralec ob ogledu zadnjega dela serije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali še zadnji del prve sezone odlične italijanske zdravniške serije Doc – v dobrih rokah, v kateri v glavni vlogi navdušuje igralec Luca Argentero, ki ob ogledu zadnjega dela ni mogel skrivati čustev. Dobra novica je, da ustvarjalci že snemajo novo sezono in spremljali jo boste lahko tudi na Planetu.

Igralec Luca Argentero, ki ga spremljamo v vlogi zdravnika Andree Fantija, ki je po poškodbi glave ostal brez 12 let spomina, si je zadnji del prve sezone serije Doc – v dobrih rokah ogledal v družbi svoje izbranke igralke in modela Cristine Marino na domačem kavču. Oba sta bila ob koncu zelo čustvena, ta trenutek pa je Cristina ovekovečila in ga delila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Najprej je Cristina dejala, da ji gre zaradi zaključka serije na jok in se hkrati smeje, nato pa je svojega izbranca, s katerim sta v lanskem letu postala tudi starša, vprašala, ali je žalosten. "Nisem žalosten. Ganjen sem zaradi zadnjega dela. Nisem ga še videl. Vedno je čustveno, ko se stvari končajo. Ampak vrnili se bomo," je obljubil Luca, ki ga je vloga v tej seriji izstrelila med najbolj priljubljene italijanske igralce.

Druga sezona serije se po nekaj zapletih in prekinitvah zaradi epidemije in ukrepov že snema, gledalci Planeta pa si jo bodo lahko ogledali predvidoma januarja 2022. Ustvarjalci so medtem razkrili, da lik Andree Fantija čakajo novi zahtevni izzivi, saj se bodo v zgodbo vpletli novi liki, v novih epizodah pa bo govora tudi o epidemiji koronavirusa.

Zadnji del prve sezone serije Doc – v dobrih rokah si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 19.45 na Planetu. Jutri pa ne zamudite novih štirih mask v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.