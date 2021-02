Tako so posneli prizore, v katerih je bil igralec brez noge

V zdravniški seriji Doc – v dobrih rokah, ki jo na Planetu lahko spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45, enega najbolj priljubljenih likov Riccarda Bonvegno igra Pierpaolo Spollon, ki je razkril, kako so posneli prizore, v katerih je imel na nogi protezo. Nekateri gledalci so se namreč spraševali, če je igralec tudi v resnici brez noge.

Pierpaolo Spollon je priznal, da je bilo prizore, v katerih je moral pokazati, da je brez ene noge in nosi protezo, vse prej kot lahko posneti. Njegov lik je namreč v v nesreči ostal brez ene noge, v pripravah na vlogo se je zato igralec posvetoval celo s pravimi zdravniki, za snemanje teh prizorov pa so uporabili tudi posebne učinke.

"V nekaterih tovrstnih prizorih smo uporabili posebne učinke. Dvignil sem nogo in koleno položil na protezo in pri tem poskušal čim bolje loviti ravnotežje. Potem so mojstri posebnih učinkov v postprodukciji izbrisali mojo pravo nogo. V prizorih, kjer je moj lik sneman v hrbet, je mojo vlogo prevzel fant, ki mi je pomagal pri pripravi na vlogo in je pri 14 letih zares ostal brez noge."

Tudi ta lik v seriji je bil torej delno navdahnjen z resnično zgodbo, kot celotna serija, ki temelji na zgodbi primarija Pierdanteja Piccionija, ki je po prometni nesreči in poškodbi možganov izgubil spomin za zadnjih 12 let.

S to vlogo pa so se Pierpaolu Spollonu na nek način uresničile tudi otroške sanje, saj je želel postati veterinar. Potem pa se je po ogledu filma Poslednji Mohikanec v njem zbudila strast do igre. Temu so njegovi starši na začetku sicer nasprotovali, a je bil sam odločen, da so mu usojena filmska platna in televizijski ekrani.

Serijo Doc – v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45. Ob 20.45 pa ne zamudite priljubljene britanske kriminalistične serije Umori na podeželju.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.