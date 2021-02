Igralec želi, da bi njegovo vlogo prevzela ta hollywoodska zvezda

Na Planetu lahko vsak četrtek in petek spremljate zdravniško serijo Doc – v dobrih rokah, ki je v Italiji podirala rekorde gledanosti, navdušila pa je tudi gledalce na Portugalskem, v Španiji in Franciji. V Ameriki pa so v polnem teku priprave na snemanje njihove različice. Igralec Luca Argentero, ki igra v italijanski seriji naslovno vlogo, je zato razkril, katero hollywoodsko zvezdo bi si želel videti v tej vlogi v ameriški različici.

Navdih za serijo Doc – v dobrih rokah je bila resnična zgodba primarija Pierdanteja Piccionija, ki je po prometni nesreči in poškodbi možganov izgubil spomin za zadnjih 12 let. Svojo nenavadno izkušnjo je opisal tudi v knjigi.

"Pierdante Piccioni je od samega začetka sodeloval tudi pri pisanju scenarija za serijo. Z njim sem se tudi veliko pogovarjal, kar je za igralca zelo dragocena izkušnja. Ob njegovih pripovedih sem se začel zavedati, da se svet zelo hitro spreminja. Njegov zadnji spomin je bil iz časov, ko ni bilo niti pametnih telefonov niti Facebooka. V Milanu ni bilo niti nebotičnikov ali suši restavracij," je povedal Luca Argentero, ki v seriji, ki je navdušila tudi Američane, igra glavno vlogo.

Priprave na snemanje ameriške različice že potekajo, ob tem pa je priljubljeni italijanski igralec razril, koga bi si želel videti v glavni vlogi. "Govori se, da bi glavno vlogo lahko prevzela tudi igralka. Zelo zanimivo bi bilo videti, kako bi zgodba bila videna z ženske perspektive. V tem primeru bi si želel, da bi vlogo odigrala Jennifer Lawrence."

"Če bi moral biti moški, pa bi si pa želel nekoga mojih let in takega, ki mi je všeč. To bil bil Chris Pratt. Čeprav on raje igra v velikih proračunskih filmih ali komedijah, zato bi bil verjetno precej nenavadna izbira."

Serijo Doc – v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45. Ob 20.45 pa ne zamudite priljubljene britanske kriminalistične serije Umori na podeželju.

