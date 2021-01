Priljubljena igralka po nesreči skoraj ostala hroma #video

Matilde Gioli, ki jo v seriji spremljamo v vlogi zdravnice Giulie Giordano, je tudi v zasebnem življenju močno povezana s tem poklicem. Njene otroške sanje so bile, da bi postala zdravnica, kasneje je na univerzi celo opravljala sprejemne izpite, toda neuspešno. Pri 16 letih pa je zaradi hude poškodbe, zaradi katere bi lahko ostala tudi paralizirana, bila primorana kar nekaj časa preživeti po bolnišnicah.

"Ko sem imela 16 let, sem bila na študijskih počitnicah v Londonu in šli smo plavat v bazen. Tam je bil tudi fant, ki je ravno skočil z odskočne deske in mi s svojimi približno 90 kilogrami pristal na hrbtu. Pri tem mi je poškodoval pet vretenc," je nesrečo opisala igralka. Zdravniki so se nekaj časa bali, da sploh ne bo več hodila.

Naslednje štiri mesece je Matilde preživela v bolnišnici v Angliji, nato pa je bila še približno dva meseca priklenjena na svojo posteljo doma v Italiji. Do popolnega okrevanja je prišla šele dve leti kasneje, v tem času pa je morala nositi težak kovinski steznik in biti zelo pazljiva. Že trenutek neprevidnosti bi lahko bil usoden.

Da zdaj ne čuti nobenih posledic, se lahko zahvali ljubezni do športa - ukvarjala se je tudi s sinhronim plavanjem - in svoji družini, ki ji je ves čas okrevanja nudila potrebno oporo. Huda poškodba je le še slab spomin, o čemer priča tudi dejstvo, da proste trenutke zdaj najraje izkoristi za jahanje konj.

Zdravniško serijo Doc – v dobrih rokah, v kateri blesti tudi Matilde Gioli, lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45.

