Lepa igralka ni nič kaj sramežljiva #foto

Enaintridesetletna Matilde Gioli v seriji igra zdravnico Giulio Giordano in prav zaradi te vloge je postala izjemno priljubljena med gledalci, pa čeprav ima za sabo že kar nekaj filmskih in televizijskih projektov. S to serijo pa so se ji po svoje uresničile tudi otroške sanje.

Strastna navijačica nogometnega kluba Inter iz Milana je nameč razkrila, da je že kot otrok sanjala, da bi postala zdravnica. "Na univerzi sem opravljala celo opravljala sprejemne izpite, vendar pri tem nisem bila uspešna," je povedala. Pot jo pozneje vodila v igralske vode.

In kakšna je Matilde v prostem času? "Takoj ko končam s snemanjem, se vrnem iz Rima domov v Milano. Zelo sem navezana na svoje korenine, svoje mesto, družino in prijatelje. Navdušujem se nad živalmi in športom. Že nekaj let imam konja in vedno, ko imam kaj prostega časa, grem jahat."

"Rada tudi kuham in organiziram večerje. Zelo sem povezana z bratoma in sestro. Družina me je vedno podpirala na moji poti, vendar z veliko treznosti in brez pretiranega navdušenja. Doma tudi sicer ni posebnega zanimanja za mojo slavo in uspeh. Zanje je to samo moj poklic," je razkrila.

Igralka se lahko pohvali, da je zelo priljubljen tudi njen profil na Instagramu, kjer ima že več kot 300 tisoč sledilcev. Ob njenih objavah lahko oboževalci dobijo nekaj vpogleda v njeno zasebno življenje, občasno pa njihovo domišljijo razburka tudi s kakšno fotografijamo, na kateri je videti nekaj več gole kože.

Zdravniško serijo Doc – v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45. Kmalu pa na Planet prihaja šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki ga bo vodil Klemen Slakonja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.