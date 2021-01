Igralca je prizor tako šokiral, da je skoraj omedlel #video

Ob četrtkih in petkih ob 19.45 si na Planetu lahko ogledate odlično italijansko zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, ki navdušuje gledalce tudi izven meja Italije. Zaradi velikega uspeha so snemanje svoje različice te serije potrdili tudi že Američani. V seriji lahko spremljamo tudi priljubljenega italijanskega igralca Gianmarca Saurina, ki je razkril zanimiv dogodek s priprav na snemanje serije, ko se je skoraj onesvestil.

Gianmarco Saurino, ki je prav zaradi serije Doc - v dobrih rokah postal eden bolj priljubljenih in cenjenih italijanskih igralcev, še posebno je priljubljen pri ženskem delu občinstva, je razkril, da je celotna igralska zasedba v pripravah na snemanje serije nekaj časa spremljala in se družila s pravimi zdravniki.

Že takoj na začetku bolj podrobnega spoznavanja z delom zdravnikov pa se je igralcu, ki v seriji nastopa v vlogi Lorenza Lazzarinija, skoraj primerila neprijetna nezgoda.

"Že prvi dan sem se skoraj onesvestil. Pričakoval sem, da nam bodo najprej razložili nekaj teorije, namesto tega pa so nas poslali kar v operacijsko sobo, kjer je kirurg že rezal s skalpelom, in bilo je veliko krvi. Ura je bila osem zjutraj in na to res nisem bil pripravljen. Zdravnik mi je rekel, da če se mislim onesvestiti, naj raje sedem. 'Če padeš iz stoječega položaja, bo udarec ob tla precej močan,' me je opozoril."

Na koncu se je vse dobro izšlo, igralec pa ni skrival navdušenja nad zdravniki in njihovo mirnostjo v operacijski sobi.

"Človek z "odprto glavo" na primer je zanje nekaj čisto običajnega. Predstavljaš si, da je med takim posegom napetost v operacijski sobi izredno velika, v resnici pa se oni med sabo pogovarjajo o praznikih in osebnih zadevah. Vse poteka zelo rutinsko."

Zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45.

