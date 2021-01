Italijanska misica, ki zdaj navdušuje v priljubljeni seriji #foto

Ob četrtkih in petkih lahko ob 19.45 na Planetu spremljate odlično zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, ki v Italiji podira rekorde gledanosti, nad njo so navdušeni tudi v nekaterih drugih evropskih državah in celo v Ameriki. V seriji nastopa tudi igralka Silvia Mazzieri, ki se je pred leti potegovala tudi za lepotni naslov mis Italije. Razkrila je, kaj je bilo v pripravah na vlogo zanjo najtežje.

Profesionalna pot 27-letne igralke je bila vse prej kot lahka, saj je na avdicijah doživela številne zavrnitve, z nastopom v seriji Doc - v dobrih rokah pa je takoj postala izjemno priljubljena med gledalci. Silvia je sicer nase prvič opozorila z udeležbo na izboru za mis Italije, kjer je osvojila naziv mis Cinema.

Po lepotnem tekmovanju je Silvia spoznala, da si želi postati igralka. Zapustila je Toskano, se preselila v Rim in začela študirati igro. V otroštvu so bile njene sanje popolnoma drugačne. Kar nekaj let je bila namreč povsem predana športu in atletiko do sedemnajstega leta trenirala celo na tekmovalni ravni.

Priprave na vlogo v seriji so bile izjemno zahtevne

Silvia je v enem od intervjujev razkrila, da je nastopanje v zdravniški seriji vse prej kot lahka naloga. Osvojiti je treba kar nekaj zdravniškega znanja. "Najtežje se je bilo učiti medicinskih izrazov. Na listke sem si zapisala najtežje besede in jih ponavljala, dokler niso začele zveneti naravno," je povedala in dodala, da prejemala tudi sporočila študentov medicine, ki so ji potrdili, da je učenje teh izrazov res zahteven izziv.

Silvia z glavnim igralcem v seriji Doc - dobrih rokah Luco Argenterom:

Igralci so v pripravah na snemanje serije znanje pridobivali tudi z obiskovanjem prave bolnišnice in spremljanjem zdravnikov pri delu. "V zdravniški seriji morajo imeti igralci resnično izkušnjo iz bolnišnice. Tako se je vsak igralec pridružil zdravniku, ki je opravljal podobno delo kot njegov lik," je povedal režiser Jan Michelini.

Igralci so se tako naučili vstavljati igle, uporabljati defibrilator, obiskovali so tečaj intenzivne nege in bili celo prisotni na pravi operaciji. Nekaterim igralcem so rezi in kri sicer povzročali nekaj težav, tudi glavnemu igralcu Luci Argenteru.

"Že ob prvem rezu se je za trenutek sklonil, da je prišel do sape. Potem se je izgovoril, da je pogledal, kaj je pod mizo," je zabavno prigodo z glavnim igralcem opisal režiser. Igralci so sicer v bolnišnici še pred epidemijo ves čas nosili zaščitne maske, da jih pacienti ne bi prepoznali.

Zdravniško serijo Doc - v dobrih rokah, v kateri blesti tudi Silvia Mazzieri, lahko na Planetu spremljate ob četrtkih in petkih ob 19.45. Kmalu na Planet prihaja tudi šov vseh šovov Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki ga bo vodil Klemen Slakonja.

