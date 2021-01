Zaradi zvezdnika se je od sramu skoraj pogreznila v zemljo

Ob četrtkih in petkih ob 19.45 na Planetu lahko spremljate priljubljeno italijansko serijo Doc - v dobrih rokah. Igralka Sara Lazzaro, ki v seriji igra Agnese Tiberi, direktorico bolnišnice in nekdanjo ženo glavnega lika Andree Fantija, ki ga igra Luca Argentero, je razkrila, katere prizore v seriji je najtežje snemati in kaj se ji je pripetilo na snemanju televizijske serije Mladi papež (The Young Pope).

Zaradi serije Doc - v dobrih rokah in njenega neverjetnega uspeha pri gledalcih, so veliko pozornosti dobili tudi igralci, ki v njej nastopajo. Med njimi tudi italijansko-ameriška igralka Sara Lazzaro, za katero pa to ni prvo sodelovanje pri odmevnem projektu.

Med drugim je nastopila tudi v televizijski seriji Mladi papež (The Young Pope), kjer je v glavni vlogi nastopal zvezdnik Jude Law. In prav srečanje s seks simbolom, kot ga je opisala, je bil zanjo eden najbolj nenavadnih dogodkov v njeni igralski karieri.

"Srečala sva se zgodaj zjutraj na snemanju serije Mladi papež, ko sem bila v prikolici za ličenje in so mi spenjali lase ter mi na glavo dajali hlačne nogavice, prek katerih naj bi nato poveznila pokrivalo redovnic. Bila sem nenaličena in povsem neprespana. Trenutek res ne bi mogel biti slabši. Predstavil se je: 'Pozdravljena, jaz sem Jude'. Dala sem mu roko in dejala: 'Lepo te je spoznati, Sara. Jaz sem telebajsek.' Nasmehnil se mi je, od tam pa šlo samo še navzdol," je zabavno prigodo, ko bi se najraje pogreznila v zemljo, razkrila igralka.

Igralka sicer trenutno uživa v nenadejanem uspehu serije Doc - v dobrih rokah, ki podira vse rekorde gledanosti v Italiji in Franciji, v Ameriki pa bo dobila celo svojo različico. Sara je povedala, da ji lik predstavlja zelo zanimiv izziv.

V pripravah na vlogo je namreč, podobno kot njeni igralski kolegi, nekaj časa preživela tudi v pravi bolnišnici in pobližje spoznala okolje ter način dela zdravnikov. "Spoznali smo postopke, izrazoslovje, hierarhijo in na lastni koži občutili ozračje v bolnišnici."

In čeprav je prepričljivo odigrati zdravnika vse prej kot lahka naloga, je igralka priznala, da nekateri prizori igralcu nalagajo prav posebno odgovornost.

"Zase lahko rečem, da so najtežji prizori, ko moramo govoriti o bolezni, bolečini ali izgubi. To so teme, pri katerih smo vsi občutljivi, saj smo vsi kaj podobnega že izkusili. To pa je velika odgovornost za igralca, saj morda serijo gleda nekdo, ki je to dejansko doživel. Prav zato so ti prizori zame zelo pomembni."

Saro Lazzaro lahko v seriji Doc - v dobrih rokah spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45.

