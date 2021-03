Lepa igralka navdušuje tudi brez ličil #foto

Zdravniška serija je velika uspešnica tudi izven meja Italije, kjer je podirala vse rekorde gledanosti. Tudi slovenski gledalci so jo izjemno dobro sprejeli, velik uspeh je doživela tudi v Franciji in na Portugalskem, v Ameriki pa so se odločili posneti kar svojo različico.

Medtem ko so ustvarjalci že napovedali snemanje druge sezone, ki je trenutno zaustavljeno zaradi epidemije, na Planetu lahko spremljate napet razplet prve sezone. Pred nami sta le še dva dela.

Poleg glavnega igralca Luce Argentera v seriji navdušuje tudi igralka Matilde Gioli, ki svoje oboževalce razveseljuje tudi na družbenih omrežjih, kjer rada deli trenutke iz svojega osebnega življenja.

Trenutno ena najlepših italijanskih igralk je veliko pozornosti pred kratkim požela s fotografijo, na kateri jo vidimo poleg konja. Jahanje in konji so namreč njena velika strast.

Sledilce je fotografija navdušila predvsem, ker je bila igralka na njej povsem nenaličena. Mnogi so se strinjali, da je tudi brez ličil in filtrov videti izvrstno. O tem pričajo številni všečki in komentarji, ki so se nabrali ob objavi.

Predzadnji del serije Doc - v dobrih rokah je na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu. Zadnjega dela ne zamudite prihodnji četrtek.

