Priljubljeni igralec presenetil z drzno spremembo videza #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V odlični italijanski zdravniški seriji Doc - v dobrih rokah, ki jo odslej na Planetu lahko spremljate vsak četrtek ob 19.45, v glavni vlogi nastopa priljubljeni igralec Luca Argentero. Pred kratkim se je odločil za drzno spremembo videza in svoje sledilce na Instagramu vprašal, kaj si o tem mislijo.

Igralec Luca Argentero, ki ga v seriji Doc - v dobrih rokah spremljamo v vlogi Andree Fantija, ki po poškodbi možganov izgubi spomin za zadnjih 12 let, je na svojem Instagramu sledilce presenetil z novo podobo. Odstranil si je namreč značilno brado, s katero navdušuje v seriji, in pustil samo brke. Ob fotografiji je napisal: "Testni brki."

Igralec in novopečeni oče male Nine Speranze, ki je plod zveze z igralko Cristino Marino, se je, kot kaže, želel vsaj za trenutek otresti podobe dobrega fanta.

Čeprav so ga gledalci bolj vajeni v modri zdravniški opravi s povsem urejenim videzom, kot se to spodobi za zaupanja vrednega zdravnika, je tudi z nekoliko bolj drznim videzom povsem navdušil svoje oboževalce. Vsaj tako lahko sklepamo po številnih všečkih in komentarjih pod fotografijo. Kljub temu se je igralec odločil, da tega videza ne bo obdržal.

Zvezdniški par se je našemil za pusta

Kljub neobičajnim razmeram v svetu Luca Argentero in Cristina Marino nista dovolila, da bi letošnji pust minil, ne da bi se sama našemila. Fotografijo sta delila tudi s svojimi oboževalci. Luca je oblekel kostum avokada, Cristina pa je bila Jane Fonda, kraljica aerobike v 80. letih prejšnjega stoletja. 42-letni igralec je ob objavo na Instagramu zapisal: "Vsak avokado ima svojo Jane Fonda.".

Serijo Doc – v dobrih rokah lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 19.45. Ob 20.45 ne zamudite priljubljene britanske kriminalistične serije Umori na podeželju. V petek ob 19.45 pa si poglejte nove maske v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.