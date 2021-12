Mišico in Franka je presenetil Miran Ališič #video

Šov Exatlon se je končal, zato so se tekmovalci odločili za dobrodelno gesto. Svoje drese bodo darovali v dobrodelne namene. Kako do njim, nam je v oddaji Jutro na Planetu razložil tudi pobudnik akcije, tekmovalec Igor Mikič.

Danes smo v oddaji Jutro na Planetu začeli s posebno akcijo "Doniraj in se poteguj za dres najljubšega Exatlonovca", v kateri sta gostovala Igor Mikič oz. Mišica in Franko Bajc. V tej akciji boste s svojimi donacijami pomagali Zavetišču Ljubljana, prav tako pa se boste potegovali tudi za tekmovalni dres Exatlona.

Prvič po končanem šovu Exatlon pa nam je o njem več podrobnosti razkril tudi voditelj Miran Ališič. "Snemalni dan je trajal od šest do osem ur," je zakulisje šova opisal njegov voditelj. Sam pa se je preizkusil tudi na poligonu, in sicer je odtekel približno dva kilometra, pobiral žogice in palice ter je bil, kot pravi sam, "popolnoma, popolnoma uničen". Zato želi še enkrat pohvaliti vse tekmovalce in tekmovalke za borbenost in vztrajnost. A voditelj je presenetil tako gledalce kot navzoče v studiu, saj se je tudi sam pridružil dobrodelni akciji.

Miran Ališič

"Kot voditelj oz. komentator nisem nosil nobenega dresa, imel sem pa nekaj, kar sem uporabljal ves dan. Vsak dan in ves čas Exatlona sem uporabljal en sam pripomoček, ki je morda postal tudi moj zaščitni znak. To je bila piščalka, s katero sem praktično naznanil začetek vsake tekme. In tole piščalko podarjam v dobrodelne namene. Ker to je pravzaprav edini rekvizit, ki ga imam iz Exatlona."

Jutro na Planetu je na sporedu vsako delavnik ob 7.25 na Planetu. Bodite z nami tudi v sredo, ko se oglasimo tudi iz Zavetišča Ljubljana.

