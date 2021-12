O voditeljici pravi, da je verbalno inkontinentna #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božič na Planetu bo popestrila oddaja Pri Črnem Petru. Med gosti bo tudi nekdanji sovoditelj Jasne Kuljaj, Boštjan Romih. Ker jo zelo dobro pozna, jo je opisal kot verbalno inkontinentno, saj ji besede zelo rade uidejo, pravi. Boštjan ji pripravlja tudi posebno presenečenje v oddaji, ki ga ni želel razkriti. Kaj je povedal o nekdanji sovoditeljici, si oglejte v spodnjem posnetku.

"V resnici gre za veliko spontanost in to, da ona butne ter ne razmišlja. To je v resnici njena odlika," razloži Boštjan Romih. O njunih skupnih časih pred kamero pa pravi, da je bilo prijetno, eden se je pripravil na scenarij, drugi pa malo manj.

Boštjan pa ji za 40. rojstni dan želi, da s svojim emšem naredi le eno. Karkoli že dela, ji svetuje, naj dela še naprej, saj ostaja mlada.

Posebna božična oddaja Pri Črnem Petru bo na Planetu v soboto, 25. decembra, ob 19.45.

