Kuža Snoopy več dni čakal na pomoč ob mrtvem lastniku

"Težka in neprespana noč je za nami. Po klicu policistov in gasilcev, ki so nas počakali za intervencijo, smo iz Kamnika odpeljali Snoopyja, starega devet let, ki je bil v stanovanju zaprt skupaj z že nekaj časa mrtvim lastnikom. Ker nimamo podatka o svojcih, te, če obstajajo, prosimo, da nas pokličejo na 051 304 435," so objavili na svoji Facebook strani.