Velika pridobitev za Kamnik, življenje se vrača v ustaljene tirnice

V Zgornjih Stranjah na regionalni cesti med Kamnikom in Stahovico so v ponedeljek za promet odprli polovico novega mostu čez Kamniško Bistrico. Ta nadomešča starega, ki ga je v katastrofalni ujmi avgusta 2023 odnesla deroča reka. Na dogodku ob sprostitvi prometa je sodelovala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Most v Zgornjih Stranjah je bil eden od treh mostov, ki ga je v katastrofalnih avgustovskih poplavah pred dvema letoma odnesla podivjana Kamniška Bistrica. Poleg njega sta bila to še mostova v Viru pri Domžalah in v Dolu pri Ljubljani.

Na vseh treh lokacijah so po ujmi promet preusmerili na montažne mostove, kot prvega pa so julija lani začeli graditi nov most v Zgornjih Stranjah na regionalni cesti med Kamnikom in Stahovico, ki se nato prek prelaza Črnivec nadaljuje v Zgornjo Savinjsko dolino.

Projekt je vreden skoraj 4,8 milijona evrov

Po nekaj manj kot enem letu je bil danes skladno z napovedmi pristojnih promet omogočen izmenično enosmerno po polovici novega mostu. Gradnja premostitvenega objekta in druge pripadajoče infrastrukture, ki jo izvaja Gorenjska gradbena družba, namreč še ni zaključena.

Kot so strnili na portalu Infopot, se izvajajo še zaključna dela na mostu, vzporedno pa poteka še rekonstrukcija navezovalnih cest in urejanje brežine na levem bregu Kamniške Bistrice. Skoraj 4,8 milijona evrov vreden projekt namreč sestavljajo tudi prenova navezovalnih cest v skupni dolžini 400 metrov, gradnja podpornih zidov ob reki in ureditev vodnogospodarske ter komunalne infrastrukture.

Nov most je bistveno boljši od starega

Novi most je sicer 50 metrov dolg prednapeti most brez sredinske opore. Most bo za razliko od prejšnjega po zaključku del omogočal dvosmerni promet, hkrati pa bodo pešcem in kolesarjem na voljo ločene in varne površine na obeh straneh konstrukcije.

Pri preostalih dveh v ujmi uničenih mostovih čez Kamniško Bistrico – oba sta bila sicer precej večja od tega v Zgornjih Stranjah – pa je Direkcija RS za infrastrukturo še v postopku izbora izvajalca.

S portala javnih naročil je razvidno, da sta za most v Viru na javno naročilo prišli dve ponudbi – Gorenjska gradbena družba bi dela opravila za nekaj več kot 5,4 milijona evrov z davkom, podjetje IPI iz Rogaške Slatine pa za nekaj manj kot 5,3 milijona evrov. Za most v Dolu pa so prispele tri ponudbe – kranjski Garnol bi dela izvedel za skoraj 2,7 milijona evrov z davkom, IPI za malenkost več kot tri milijone evrov, novomeški CGP pa za skoraj 3,2 milijona evrov.