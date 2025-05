Dars je tudi v drugo, potem ko je državna revizijska komisija prvo odločitev razveljavila , dela za ureditev tretjega prometnega pasu na avtocesti med Domžalami in Ljubljano oddal družbama CGP in Pomgrad. Glede odločitve je znova mogoče vložiti zahtevek za revizijo.

Dars je odločitev sprejel v okviru istega javnega naročila, na katerega so prispele tri ponudbe. Ponudba CGP in Pomgrada znaša 80,79 milijona evrov brez davka na dodano vrednost (DDV) oz. 98,56 milijona evrov z DDV, ponudba družb Mapri Proasfalt, Garnol in Markomark Nival 84,49 milijona evrov brez DDV, ponudba Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja CPG pa je znašala 99,86 milijona evrov brez DDV. Ker je zadnja presegala zagotovljena sredstva Darsa, jo je ta izključil kot nedopustno.

Ravnali v nasprotju z določbami zakona

Prvo izbiro CGP in Pomgrada je na podlagi zahteve za revizijo Mapri Proasfalta državna revizijska komisija razveljavila. Ugotovila je, da izbrani ponudnik v eni izmed postavk ponudbenega predračuna ni vpisal cene odkupa z negativnim predznakom, kot je to zahteval naročnik. Umanjkanje negativnega predznaka cene odkupa je mogoče šteti za očitno napako, ki jo lahko naročnik skladno z zakonom o javnem naročanju spregleda. Zaradi te očitne napake so v ponudbenem predračunu računske napake, ki jih je mogoče skladno z določbami zakona odpraviti, je pojasnila revizijska komisija. Ker pa je Dars javno naročilo izbranemu ponudniku oddal, ne da bi pred tem odpravil računske napake, je po ugotovitvah revizijske komisije ravnal v nasprotju z določbami zakona.

Kot Dars navaja v novi odločitvi, ki je bila v petek objavljena na portalu javnih naročil, je zdaj napako v soglasju s CGP in Pomgradom popravil.

Zahtevek za revizijo odločitve je mogoče vložiti v osmih dneh od objave na portalu javnih naročil.

Manjša verjetnost ponovnega uspešnega izpodbijanja

Kot danes poroča spletna stran časnika Dnevnik, naj bi bila zaradi odločitve državne revizijske komisije verjetnost ponovnega uspešnega izpodbijanja oddaje naročila zdaj bistveno zmanjšana.

"DKOM nam je delno pritrdil in ugotovil, da napaka ni bila računska, hkrati pa je šel še korak dlje – isto napako je kvalificiral kot očitno napako, ki jo lahko naročnik spregleda," so za Dnevnik povedali v družbi Mapri Proasfalt.

"S takšno razlago se ne moremo strinjati, saj se naročniku dopušča prevelik manevrski prostor. Gre za odločitev presenečenja, ki lahko pomembno vpliva na prihodnje postopke. Prepričani smo, da takšna interpretacija odstopa od dosedanje prakse, ki je izjeme obravnavala restriktivno. Poleg tega taka razlaga in odločitev DKOM močno zožujeta pravno varstvo – kot interesenti za izvedbo del se na takšno stališče DKOM ne moremo učinkovito pritožiti," so dodali.

Gre za dela na odsekih avtoceste Domžale–Šentjakob in Šentjakob–Ljubljana (Zadobrova) ter priključkih Ljubljana Šentjakob in Ljubljana Sneberje.