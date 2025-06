Vsi hočejo priti v Evropo, ampak …

Vodja nemške razvojne banke KfW je to nedavno potrdil: preobrat glede naložb v Nemčiji in Evropi še nikoli ni bil tako očiten. Nemški borzni indeks Dax praznuje, piše nemški poslovni medij Capital. Zdi se, da vsi vlagatelji hočejo priti v Evropo.

A rekordni nemški borzni indeks ni povezan zgolj z naložbami in novim ozračjem. Po ocenah borzno posredniške hiše Robomarkets gre tretjino vseh dobičkov indeksa Dax od začetka leta pripisati orožarskemu podjetju Rheinmetall.

Velik vzpon Rheinmetalla

To je še toliko bolj izjemno, ker podatki borze Gettex kažejo, da je delež Rheinmetalla v Daxu še vedno pod petimi odstotki. Lani je bil Rheinmetall v Daxu v bistvu majhen igralec v primerjavi z vodilnimi delnicami, kot so SAP ali zavarovalnice.

Vzpon podjetja Rheinmetall je seveda povezan z napovedjo velikih vlaganj v evropsko oboroževanje.

Velik padec dobička avtomobilskih podjetij

Vse pa ni tako rožnato: prodaja podjetij, ki so del indeksa Dax, še vedno narašča, ne pa tudi dobiček. V prvem letošnjem četrtletju so se prihodki podjetij iz indeksa Dax 40 povečali za približno tri odstotke, vendar je dobiček v končnem izidu padel za osem odstotkov.

Dobiček avtomobilskih podjetij pada. Foto: Guliverimage

Kot pravi Thomas Soltau iz podjetja Smartbroker, so bila še posebej prizadeta avtomobilska podjetja, saj so se dobički znižali za približno 40 odstotkov. To je več kot le začasni padec – gre za strukturno spremembo, piše Capital.

Prvi znaki padanja izvoza v ZDA

Celotna slika dogajanja je torej zapletena. Posamezna podjetja, kot sta Rheinmetall in MTU, so poročala o dvomestni rasti. Te svetle točke kažejo, da tržne priložnosti obstajajo – le ne na vseh področjih. Poleg tega je lahko del navidezne stabilnosti predhodnik prihodnje negotovosti.

V pričakovanju novih carin so številna podjetja v ZDA povečala zaloge, stranke pa so nakupe prenesle vnaprej. Pravi stresni test povpraševanja zato še ni na voljo. Bilance stanja verjetno ne bodo pokazale bolj realistične slike do druge polovice leta, čeprav podatki o izvozu iz prvega tedna junija že kažejo na padajoči trend izvoza vi ZDA.

Kaj bo poleti?

Trgovinska politika Washingtona se trenutno zdi kot nepredvidljiv veter, ki pretresa vse cenovne napovedi. Medtem ko je bilo neposredno tveganje novih carin zaenkrat preprečeno, manjka trden dogovor, prav tako pa tudi zanesljivi okvirni pogoji za dolgoročne naložbe. Rezultat: scenarij, poln morebitnih dogodkov, poudarja Capital.

Hkrati evropsko gospodarstvo ostaja počasno, predvsem zato, ker so obljubljeni fiskalni spodbudni ukrepi še daleč. Vprašanje je tudi, ali bo EU in ZDA uspelo doseči trden trgovinski sporazum. Zato je veliko vprašanje, ali se bo rast Daxa nadaljevala tudi poleti, še piše Capital.